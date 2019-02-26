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月薪五萬卻遭台北妹打臉 南部男：在台北是糞嗎？

疑炒股票債台高築？夫婦餵子服藥 再全家燒炭亡

2019-02-26 15:30香港01 記者鄧海興、陳永武／報導

警方拿走炭盤及床單等證物調查。香港01記者陳永武／攝影
警方拿走炭盤及床單等證物調查。香港01記者陳永武／攝影
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周一（25日）晚上西營盤西園謀殺及自殺三屍命案，慘劇背後因為一個「錢」字，變成一家三口的催命符。警方今晨交代案情時透露檢獲遺書，年僅40出頭的死者夫婦，疑因債台高築，攬子同死，有人先於上周末趕走家傭，再餵7歲兒子服藥，再一同燒炭死於床上。據了解，夫婦二人疑炒股票，欠債數十萬元，最終禍及幼子，三口之家一同踏上不歸路。西區警區重案組已接手跟進。

三口家與外傭同住　女死者與前夫另有一子

慘劇中的男死者姓羅（42歲），據報任職文員；女死者姓陳（40歲），據報任職地產經紀；兩人育有一名7歲兒子，生前就讀小學二年級，一家三口與外傭合共四人，租住西營盤第二街83號西園永翠閣高層一單位。消息稱，女死者與前夫另外育有一名年約20歲的兒子，但並不同住。

一家三口死於床上　地下遺有炭盤

今日（26日）凌晨約1時15分，西區警區總督察（刑事）孔潔霞向交代案情指，昨晚8時25分，警方接報上址懷疑漏煤氣及大門被擋，消防破門而入後，在睡房床上發現涉案一家三口，地下遺有一盤已燒過的炭，救援人員證場三人均已明顯死亡，推斷死亡時間約在昨日（25日）。

遺書透露財困　疑餵子服藥再自殺

警方尋獲遺書，內容透露男女事主受財務問題困擾而自殺，三人並無明顯傷痕，單位亦無搜掠痕跡，但在客廳檢獲安眠藥。經初步調查後，相信死者夫婦向兒子餵藥入睡後，再一同燒炭自殺，但確實死因仍有待驗屍後確定。案件現列作謀殺及自殺案處理。

上周六使走外傭　鐵鑊燒炭​

消息稱，羅氏夫婦上周六讓外傭休假，直至昨晚她返回時，卻發現大門被鎖，一度向保安員求助，兩人卻聞到陣陣異味，最初只以為漏煤氣而報警，豈料最後發現與僱主一家天人永隔。據悉，單位門窗被膠紙封實，以鐵鑊燒炭，三人被發現時，男童躺於床邊近窗、男死者則在中間、女死者在最外面。

疑炒燶股票​　欠債數十萬

警方除在單位檢獲遺書，同時尋獲部分追債字條，向親友查問後，相信有人玩股票投資失利，最少欠債數十萬元，惟確實金額有待查證。警方事後在場調查至深夜11時許，帶走四女兩男親友協助調查；至今晨1時許，警方安排禮儀師將死者屍體送殮房，並拿走炭盤及床單等證物調查。

遺者的親友也前往警察局協助調查。香港01記者陳永武／攝影
遺者的親友也前往警察局協助調查。香港01記者陳永武／攝影
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文章授權轉載自《香港01》

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