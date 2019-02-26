打擊非洲豬瘟 陸企爭相開發「豬臉識別」

2019-02-26 13:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



大陸非洲豬瘟肆虐，有科技公司去年起推動用豬臉識別、語音辨識等技術，來保護豬隻，防範豬瘟等疾病肆虐，確保豬隻健康。

紐約時報報導，尚無疫苗和藥物可治療的非洲豬瘟，去年起席捲大陸的養豬場，充滿活力的科技行業看到機會，像是廣州的「影子科技」提出「未來養豬場」，要利用臉部和語音辨識，判斷豬是否生病了；京東、阿里巴巴等大公司也研發豬臉識別技術。

影子科技執行長何京翔表示，豬的長相並非一模一樣，和人臉的互不相同是一樣的。他並說：「如果牠們不開心，不好好吃東西，在某些情況下，你可以推知豬生病了。」

何京翔指出，豬臉識別和人臉識別工作原理相同，偵測豬鬃、豬嘴、豬眼和豬耳等部位。

一個記錄每一頭豬的面孔的數據庫，可以發現咳嗽豬隻的聲音掃描，可以精確配發適量飼料的機器人，這可能就是大陸的未來養豬場。

香港城市大學獸醫流行病學教授菲佛（Dirk Pfeiffer）表示喜歡這個想法，「但它的效果還有待證明，因為如果無效的話，就會起到適得其反的作用。」

菲佛指出，除非有一個全面的豬隻臉部數據庫來跟蹤牠們的動向，否則臉部識別不會有什麼作用，一旦動物進了屠宰場，被剁成塊，臉部識別也就沒用了，「你要怎麼把頭和身體其餘部分聯繫起來?」

目前大陸正在關閉、整合許多小養豬場，認為汙染環境，據農業部相關數據，大陸仍有2600萬座小養豬場，約占全大陸養豬場數量的一半。