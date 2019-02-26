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港珠澳大橋金巴1票通3地 擬擴至景點

2019-02-26 13:50世界日報 香港新聞組╱香港26日電

港珠澳大橋開通4個月來，有逾620萬人次乘搭大橋穿梭巴士（金巴），每日平均載客量約5.1萬人次，金巴表示，上月起與業界合作，旅客以「一票通」往來香港及內地，反應理想，不足1個月已有7300人次使用，未來計畫與香港景點合辦「一票通」，方便旅客經口岸直達景點。

穿梭港珠澳 日載5.1萬客

文匯報報導，金巴今年打算再引入40部雙層巴士，以及推出手機應用程式(App)，方便旅客購買車票及實時知悉各口岸候車情況。

金巴董事長張廣友昨日透露，公司目前有162部車輛投入服務，包括超低地台雙層巴士、低地台單層巴士、傳統旅遊巴士共3種車型，今年第二季至第三季更會引入多40部雙層巴士投入服務。人手方面，他指目前三地共有242名車長，其中3人為來自香港的女車長。至於在三地站場服務的人員則有逾260人，現時已不斷招聘更多人手。

關於反應頗佳的「一票通」，張廣友表示，乘客可透過微信「粵港澳跨境通」購買，由內地來往珠海口岸、金巴及香港口岸來往香港各地的城巴A線共三程巴士。服務於上月28日推出，至本月18日已有逾7300人次使用，反應理想。

據報導，張廣友指，「一票通」價格比分開三程車票購買稍為便宜，又可在中山及香港多個地點上下車，比直通車有彈性，有一定競爭力，未來會繼續擴展至更多內地目的地，又計畫與香港景點合辦「一票通」，方便旅客經口岸直達景點。

雙層巴士香港
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