陸客需求仍大 香港延長「限奶令」

2019-02-26 13:51 世界日報 香港新聞組╱香港26日電



香港「限奶令」實施6年，食物及生局考量外地人士對香港的配方粉需求仍然龐大，加上水貨活動持續，及內地訪港旅客數目上升，因此於昨日決定持續執行限制非本地人購買奶粉的「限奶令」，以免重現奶粉搶購潮，影響本地民生 。

綜合媒體的報導，2008年內地爆發毒奶粉事件，內地民眾多次前往香港搶購奶粉，甚至還有水貨出現。為此，港府2013年初發布「限奶令」，主要禁止個人從香港輸出供36個月以下嬰幼兒食用的奶粉或配方奶粉等，若被發現攜帶2罐以上的數量出境，攜帶人會被處以2年徒刑。

食物及衛生局昨天向立法會提交文件，表示相關措施過去六年有效遏制搶購奶粉情況，令奶粉供應鏈正常運作。一旦撤銷或放寬外地人購買奶粉，將會刺激水貨活動，奶粉供應鏈難以應付。

據公布，自2016年起，每年違反「限奶令」且被定罪的有3800宗，而且情況並未改善，顯示奶粉水貨活動持續存在。

一些黨派歡迎政府的決定，民建聯立法會議員劉國勳更呼籲政府加強打擊走私奶粉水貨活動。

蘋果日報報導，港九藥房總商會理事長林偉文不認同政府決定，他指現時大部分藥房的奶粉存貨充足，內地人買奶粉情況已改善，若仍維持「限奶令」，只會進一步加劇中港矛盾。

據報導，2008年內地奶製品發生汙染事件，造成民眾對國產奶粉失去信心，其後內地客不斷到香港買奶粉，又誘發奶粉水貨活動，結果令香港奶粉供不應求，育嬰媽媽叫苦連天。

2012年左右，香港一些政治團體為本地媽媽發聲，不斷上街遊行，要求政府遏制陸民搶購奶粉潮，同時阻止在新界北部相當活躍的水貨活動，令民生回復正常。不時發生的抗議示威，成為中港矛盾的爆發點。

2013年初，港府推出俗稱「限奶令」的措施，社會也因此回復平靜，未因奶粉問題再起爭議。