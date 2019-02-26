花10年寫「南京不哭」鄭洪：歷史不容理念剪裁

2019-02-26 12:08 世界日報 記者 世界日報 記者 唐嘉麗 ／波士頓報導



以10年業餘時間創作「南京不哭」英文小說的麻省理工學院物理系教授鄭洪，日前受邀至大波士頓區中華文化協會(GBCCA)雲鶴社演講，憶述創寫「南京不哭」的緣由經過，分享自己對抗日戰爭和南京大屠殺的研究心得，指出「歷史不容理念剪裁」、「永遠紀念、不能忘記」。

物理學家寫有關歷史的英文小說，有個長長的背景故事。 鄭洪從2005年校園的一場談二戰和廣島原子彈的座談會講起；因不滿歷史學家強調二戰日本人受害、不提侵略者在中國暴行的言論，他現場提問、事後投書都不見效，有了自己寫書的志願。

1999年利用教授休假年到中國，當了三個月的南京人，體會深入、收集採訪；2015年才開始動筆寫作。

最初請同事、鄰居太太看草稿，得到的評語是「生硬」、「不自然」、「不入流」、「看不下去」、「19世紀寫法」，寫了大半輩子研究論文的鄭洪大嘆自己英文真糟；不過他參加業餘作家聚會、改進缺點，一番苦練，無數次修訂，十年後成書；2016年獲MIT出版社旗下的Killian Press出版；半年後，鄭洪自撰的中譯版，獲南京譯林出版社出版。

他說，二戰中中國人受日本人的欺凌遠比德國殘殺猶太人更甚；從史料上看，日本在中國的殘暴程度，連納粹都不恥；更重要的是「日本對中國的種族滅絕、集體強暴婦女的暴行至今未全面正式道歉」。

舉史料、數據談日本侵華和攻進香港和東南亞的戰史，談中國抗日的戰術戰略、蔣介石的運籌帷幄、薛岳的長沙會戰、胡璉的石牌戰役；他說，至今仍有華人曲解抗戰歷史，歷史不容理念詮釋和剪裁，真實必須留下。