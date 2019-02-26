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大陸退役軍人服務中心 今掛牌成立

2019-02-26 11:07聯合報 記者林宸誼╱即時報導

大陸官方為照顧退伍軍人、協助就業創業的國家退役軍人服務中心，26日在北京正式掛牌成立。

新華社報導，退役軍人事務部負責人表示，國家退役軍人服務中心主要承擔退役軍人就業創業扶持、優撫幫扶、走訪慰問、信訪接待、權益保障等事務性工作，是退役軍人服務保障體系的重要組成部分。

包括省、市、縣級退役軍人服務中心，鄉鎮（街道）、村（社區）退役軍人服務站將全面建立。

大陸國家退役軍人服務中心大廳一角。圖/環球時報
大陸國家退役軍人服務中心大廳一角。圖/環球時報
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大陸國家退役軍人服務中心，26日在北京正式掛牌成立。圖/環球時報
大陸國家退役軍人服務中心，26日在北京正式掛牌成立。圖/環球時報
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