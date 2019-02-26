大陸退役軍人服務中心 今掛牌成立

2019-02-26 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



大陸官方為照顧退伍軍人、協助就業創業的國家退役軍人服務中心，26日在北京正式掛牌成立。

新華社報導，退役軍人事務部負責人表示，國家退役軍人服務中心主要承擔退役軍人就業創業扶持、優撫幫扶、走訪慰問、信訪接待、權益保障等事務性工作，是退役軍人服務保障體系的重要組成部分。