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北京大興機場 9月30日前通航

2019-02-26 02:01聯合報 記者賴錦宏／綜合報導

北京大興國際機場提前19天完成校驗飛行，這意味著大興國際機場飛行程序和導航設備具備投產通航條件，並可以申請模擬機試飛和飛機現場試飛。按照計劃，大興國際機場將於今年6月30日實現主體工程竣工，9月30日前正式通航。

新京報報導，前天10時20分，一架校驗飛機平穩地降落在北京大興國際機場，標誌著歷時34天、112小時飛行的北京大興國際機場飛行校驗圓滿落幕，比原計畫提前19天。大興國際機場也向大陸首家開航即具備Ⅲ類運行和HUD低能見度起飛保障能力機場的目標，邁出一大步。

中國民航飛行校驗中心主任熊傑表示，大興國際機場導航設備全部符合設計參數標準，完全能夠滿足未來開放安全運行的需求。特別值得一提的是，在此次校驗過程中，飛行校驗中心嘗試採用無人機對燈光系統進行檢測，取得較好的效果，這也為今後無人機承擔部分飛行校驗任務積累經驗。

中國民航飛行校驗中心飛行部主任彭泉則表示，之所以採用無人機對燈光系統進行檢測，主要是準備推進新技術在校飛中的應用，而且無人機的使用成本遠遠低於校驗飛機，「這次是首次嘗試，我們準備今後在校飛中更多地使用無人機，來完成科目驗證。」

彭泉還表示，大興機場完成了ⅢB類盲降的首次校驗，校驗數據合格通過。盲降可分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類標準，其中Ⅲ類盲降“難度系數”最大，又分為ⅢA、ⅢB、Ⅲ類盲降，ⅢB類的天氣標準是前方能見度50公尺，決斷高度低於15公尺或無決斷高度，跑道視程在50公尺至200公尺，保證接地後有足夠的滑行距離。

據報導，在大陸民航局的協調下，共軍中部戰區空軍與民航各方幾經磋商，建立有效的軍民航空域指揮協調機制，為大興機場校飛空域打通綠色通道，為校飛提供先決條件。為提供飛行校驗安全的外圍環境，大興、廊坊兩地政府建立臨時管控區域，重點防治升空無人機、節日期間升空煙花爆竹等影響飛行安全的因素，打造良好淨空環境。

機場北京民航局
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