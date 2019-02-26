粵港澳推動 大灣區醫療合作

2019-02-26 02:01 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



粵港澳三地相關主管部門25日在「第二屆粵港澳大灣區衛生健康合作大會」上，聯合發布衛生健康合作共識，推動優質醫療資源緊密合作，並就醫療技術、人才培養等多領域的62個健康合作項目交換文本。

新華社報導，廣東省衛生健康委、香港特別行政區政府食物及衛生局、澳門特別行政區政府衛生局三方簽署了「粵港澳大灣區衛生健康合作共識」，以協同構建高質量健康大灣區，建立與國際接軌、優質高效的衛生健康服務體系。

共識包括六個部分，分別是以人民健康為中心、推動優質醫療資源緊密合作、加強公共衛生應急領域合作、深化中醫藥領域創新合作、拓展科研和服務領域合作以及強化人才培養和診療合作。

粵港澳還將在醫療技術、人才培養、科技創新、產業合作、疾病防控等方面開展項目合作。大會有關合作項目文本顯示，香港中文大學（深圳）將在深圳建醫學院、醫院；廣東省多家醫院將與香港多所大學在臨床醫療、醫學教育培訓等方面開展合作，聯合培養碩士、博士研究生，並開展科學研究，成立專項研究實驗室。

廣東省副省長張光軍表示，廣東將認真貫徹落實「粵港澳大灣區發展規劃綱要」，與香港、澳門攜手，務實推動包括衛生健康在內的多領域合作全面升級。