斥資3億 保護西藏布達位宮文獻

2019-02-26 02:01 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



西藏布達拉宮管理處透露，2019年起，中國大陸政府將在10年內累計投入3億元（人民幣，下同）專項資金，開展迄今為止布達拉宮最大規模的古籍文獻保護與利用專項工作。

新華社報導，布達拉宮始建於西元7世紀，是集寺廟和宮殿建築於一體的，西藏現存規模最大、保存最完整的宮堡式建築群。1961年，大陸國務院將布達拉宮列入第一批全大陸重點文物保護單位；1994年，布達拉宮入選聯合國教科文組織「世界遺產名錄」。

目前布達拉宮宮藏在冊的漢、藏、滿、蒙、梵等多文種珍貴古籍文獻近4萬函。其中，包括藏量居世界之首，西元7世紀以來的近3萬葉，460多函貝葉經珍品；目前保存最完整且最早的，明永樂八年（公元1410年）印製硃砂版藏文「甘珠爾」刻本；歷代高僧、學者各類文集；明清時期中央政府宮廷御製典籍文獻；西藏及其他地方各大印經院刊印的上乘經典等。

這些珍貴古籍文獻涵蓋了藏民族文獻的所有形式，內容可歸納為：經藏、律藏、論藏等三藏典籍；大、小五明；佛本生傳記；各語種醫藥學、史學、戲劇；各類志書、目錄等。

近年來，為更好地保護利用這些珍貴古籍，西藏結合布達拉宮古籍文獻實際情況，開展原有「古籍目錄」電子版的錄入、整理以及數位化工作。