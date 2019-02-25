男童吃牛肉丸噎死 業者痛心：日後會為小朋友剪小塊

2019-02-25 17:37 香港01 記者楊婉婷、王譯揚／報導



男童當時購買了四份食物，包括牛肉球。香港01記者王譯揚／攝影 分享 facebook 黃大仙12歲男童前日食牛肉球鯁喉，搶救兩日後不治。據了解，他當時在竹園商場一間小食店購買小食，包括燒賣、魚蛋及牛肉球，懷疑他邊行邊食，走至黃大仙竹園南邨榮園樓對開時意外鯁喉窒息。記者採訪該間小食店，賣食物的好姨坦言感到不開心，指事件屬悲劇，日後遇到小朋友時會把食物剪成小塊，亦會提醒他們慢慢進食及勿邊行邊食，「囉嗦一兩句，可能就會避免意外發生。」痛失愛兒，男童的家人心情未平復，其寓所門前放了白蠟燭以悼亡子。

事發當日，警方已到小食店了解事件及錄取口供，而昨日晚上男童的家人亦到小食店了解詳情。當日男童獨自一人到上址買食物，他先買燒賣、魚蛋、咖哩魚蛋，其後再加購一份牛肉球，每份六元。男童買了食物後便離開。

親手賣食物予男童的好姨至今心情未平復，她直言﹕「很不開心，是悲劇。」小食店開業九年不曾有類似事件發生。經過這次事件後，她會提醒小朋友進食時要仔細咀嚼，切勿邊走邊吃，更會用鉸剪將牛肉丸剪成小塊，不會因怕囉嗦而不作提醒，「囉嗦一兩句，可能就會避免意外發生。」

事發於周五傍晚約5時10分，一名姓周的12歲男童，據報於黃大仙竹園南邨榮園樓對開進食牛肉球期間，意外鯁喉，未幾即窒息暈倒，毫無反應，大廈姓戚（57歲）女保安員見狀慌忙報警。救護員趕抵立即將男童送往明愛醫院搶救，當時他仍陷於昏迷。男童其後轉送至瑪嘉烈醫院兒童及青少年深切治療部留醫，情況危殆。直到今日早上8時50分，男童經搶救後證實不治。

文章授權轉載自《香港01》