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書香被銅臭污染？嶽麓書院收門票 教授告湖南發改委

2019-02-25 18:21世界日報 中國新聞組╱北京25日電

位於湖南大學內的嶽麓書院是世界上最古老的學府之一，被列為全國重點文物保護單位及國家5A級旅遊景區。進入書院需購買人民幣50元門票（約7.5美元），不過，有關收費日前被湖南師範大學法學院教授倪洪濤質疑，並將批准嶽麓書院收門票的湖南省發改委告上法庭。近日案件在長沙的法院開審，將擇期宣判。

澎湃新聞報導，據起訴狀，原告（倪洪濤）於2018年12月購買一張嶽麓書院參觀券，花費人民幣50元，券面蓋有湖南省稅務局發票監制章和湖南大學嶽麓書院文物管理處的發票專用章，收款單位為湖南大學嶽麓書院文物管理處。

經查，許可嶽麓書院收取50元/人次門票的文件，是湖南省發改委2012年作出的湘價函77號文，該許可期限至2015年底止。期限屆滿前，嶽麓書院向湖南省發改委申請繼續執行上述文件。

2015年12月28日，湖南省發改委作出湘發改價服（2015）1109號《關於嶽麓書院和中國書院博物館門票價格的批覆》（以下簡稱1109號文），決定將許可期限延至2018年底。

據報導，原告認為，發改委作出1109號文時並沒有按照相關規定，開展價格、成本調查和是否有必要延續許可舉行聽證，涉嫌違法，侵害購票參觀嶽麓書院市民的合法利益。而被許可人嶽麓書院在獲得1109號批覆後，交由另一單位湖南大學嶽麓書院文物管理處向遊客收取門票費，涉嫌違反《行政許可法》相關規定。

庭審中，原告還提出，嶽麓書院門票從30元一次性提高到50元，漲幅達66.67%，並未舉行聽證，違反程序。

該案引發一系列關注：由高等教育機構（湖南大學）收取5A景區門票是否合適？門票收入去了何處？「書香」有無被「銅臭」污染？

倪洪濤更提出：政府機構的一紙收費批文，是否就證明湖南大學收費的合法性？於是，他和律師隨後向法院提告批准嶽麓書院收門票的湖南省發改委。

報導說，長沙市天心區人民法院22日開庭審理該行政許可案。

被告認為，他們並非「許可」嶽麓書院收取50元門票，只是為其制定了50元「天花板」價格的門票規定，嶽麓書院完全可以以更優惠的價格銷售門票。

湖南大學則作為第三人參加訴訟，並稱，他們是嚴格執行發改委的文件，只收50元的門票。

報導稱，庭審持續三個多小時後，法庭宣布將擇期宣判。

庭審後，倪洪濤說，「與勝敗結果相比，我更希望通過該案的審理，釐清發改委政府定價行為的法律性質。」

新京報刊登評論指出，該案最大意義是將此類價格行政行為應遵循的程序及民眾應有的質疑權，擺在大眾面前。

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