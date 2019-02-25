中環老味道 香港蓮香樓3月更名重開

2019-02-25 17:16 世界日報 香港新聞組／香港25日電



中環老味道「蓮香樓」2月底休業，更名重開。 香港中國通訊社 分享 facebook 擁有92年歷史的傳統粵式茶樓「蓮香樓」，稍早傳出本月底休業，不過事情有戲劇性發展，幾位老伙記合資以特許經營模式頂手，原租續約3年，3月1日起換上「蓮香茶室」招牌，早巿重開。易名重開後的蓮香茶室將會以「原始模式」經營，即只做早、午及下午茶市，晚市將會取消，而商標持有權則仍是顏氏家族所持有。

香港經濟日報報導，「蓮香樓」早前2月底結業拆遷消息傳出後，引來不少街坊、老顧客、遊客捧場告別。當大家以為這間傳統茶樓將成絕響之時，公關就通知記者，蓮香樓將會有新老闆接手。公關透露，顏氏家族之所以將蓮香樓賣予老伙記，除了是因為他們主動要求外，另一個考慮原因是，相信這幾位老伙記最能將蓮香樓的原有模式保存，繼續成為港人的回憶。

至於蓮香樓去向如何，公關指如覓到適合的鋪位，希望能重開。

「蓮香樓」原名「連香樓」，本是一間製作糕點的店鋪，因製作蓮蓉出名而易名為「蓮香樓」。該茶樓最初在廣州開店，其後於1927年到港於中環皇后大道中開店，再於1996年遷到現址。店中保存著傳統方式，餐廳中每每只要點心推車一出現，許多遊客便會圍繞上去，搶著挑選精緻港點。

過去92年，蓮香樓一直由顏氏家族經營，雖三易位置，但都店在中環。1918年在廣州蓮香樓任掌櫃的顏樂天在港開分店，1926年中環蓮香樓成立，翌年8月10日在皇后大道中開業，是茶客口中第一代蓮香樓。

至1980年，蓮香樓遷至威靈頓街襟江酒家舊址，樓高3層。1996年6月4日再搬到斜對面威靈頓街162號曾昭灝大廈地下及1樓重新開業，即茶客口中第三代蓮香樓。