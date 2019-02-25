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抑母勒斃兒╱70%精神患者未就醫 門診最長等兩年半

2019-02-25 16:10世界日報 香港新聞組╱香港25日電

醫管局數字顯示，抑母勒斃兒子事發將軍澳所在的九龍東聯網，精神科門診「穩定新症」最長輪候時間為131星期（兩年半），全港最長。有社福機構表示，近年政府對精神病患者的支援漸多，但未足夠，建議政府加強服務。

明報報導，醫管局數字顯示，去年全年精神科門診新症有4萬6425個，經分流的個案中，74%（即3萬4303個）為「穩定新症」，其餘為半緊急及緊急個案。九龍東聯網「緊急新症」的輪候時間中位數為少於一星期，全港最短；但「穩定新症」的輪候時間中位數為56星期（約1.1年），僅次於港島西的63星期（約1.2年），最長輪候時間則達131星期（約2.5年），「冠絕全港」。

新生精神康復會臨心理服務主任凌悅雯說，根據2015年精神健康普查，香港精神病患者約占全港人口13.3%，但只有26%患者有尋求相關服務，即有七成多患者沒尋求支援。她又表示，現時全港多區均有精神病康復服務中心，醫院亦有社康護士定期上門探望，但對精神病患者家屬的支援則相對地少。她說近年政府漸漸有相關意識，在精神病康復服務中心向家屬提供支援，但仍然不足，建議當局同時加強。

凌說香港需精神健康服務的患者遠比提供服務者多，但提供精神健康服務的專業人士培訓需時，建議仿效英國及澳洲向精神病患者提供「自助式指導治療」，教導輕微至中度精神病患者自行管理情緒，及早預防悲劇。

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