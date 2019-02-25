港府擬撥190億打造超級海濱 未來10年總長增至33公里

2019-02-25 16:02 世界日報 香港新聞組╱香港25日電



香港政府擬斥資50億元港幣打造超級海濱。 法新社 分享 facebook 將在27日公布的《財政預算案》提出，撥款逾50億元港幣（約新台幣190億元）優化海濱，提升設施，打通路段，未來十年，維港兩岸海濱延長最少13公里，總長度增至33公里，讓市民享用更舒適的休憩空間，也將成為遊客「打卡」的新亮點。消息透露，中環灣仔繞道通車後釋出的海濱用地、東區走廊下行人板道等九個項目，可望率先啟動。

大公報報導，維港是香港獨有的天然資源，海岸線全長73公里，但不少海濱路段難以到達，或被建築物與設施等占用，兩岸海濱長廊儼如「斷截禾蟲」，市民能享用的合共全長僅約20公里。

報導指出，隨著中環灣仔繞道等大型基建相繼落成，未來幾年，將有約35公頃、面積相當兩個維園的海濱用地可釋出。發展局已鎖定五地點共九個項目，包括灣仔北及北角海濱、東區走廊下行人板道、啟德都會公園海濱、茶果嶺道海濱及荃灣海濱長廊，率先展開優化工程。

當中，12.7公頃是中環灣仔繞道工程完成後釋出的工地，報導說，當局計畫，按早年規畫研究建議，灣仔北及北角海濱發展為五個主題區域。其中將於今年中釋出的灣仔會展中心旁海濱用地，可利用當局近年已撥出的5億元專責款項，最快在明年底發展為「慶典主題區」，長遠與金紫荊廣場融合起來。

至於將進行第三階段公眾諮詢的東廊板道，已有最新設計方案，區議會、海濱事務委員會均在政府的諮詢會議上要求盡快展開工程。

報導指出，海濱事務委員會主席吳永順稱，還港於民已講了14年，目前是「萬事俱備，只欠銀子」，他歡迎政府增撥資源，市民提供更多優質海濱空間。他稱海濱事務委員會爭取成立法定海濱管理局的初衷無變，但若政府未有這計畫，他認為可先做好海濱，「海濱發展可以好似『變形金剛』，一路做一路變。」

海濱事務委員會早前已開會，商討九個擬議海濱項目，吳永順認為，九個項目雖然各在不同階段，起步點不同，但只要資源一到，九個項目可同步上馬，讓市民盡快享用優質海濱空間。