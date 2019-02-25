厭世憂子無人照顧 55歲抑鬱母餵藥勒斃23歲子

2019-02-25 16:03 世界日報 香港新聞組╱香港25日電



55歲罹患抑鬱症婦人趙麗霞，疑因病厭世，又怕死後23歲兒子乏人照顧，上周五（22日）凌晨涉嫌把混有安眠藥及老鼠藥的湯拿給兒子飲用，再以手機充電線勒斃兒子；伴屍一天再服藥及上吊，自殺未遂後下樓半清醒向保安求救，才揭發這樁單親人倫悲劇。

明報報導，警方聯同消防到場，破門入屋，發現趙婦23歲兒子黎裕帆躺於客廳沙發，頸有被勒痕跡，身上放有一個羽毛球拍及蓋上一張棉被。黎當場證實死亡，經檢驗後，相信已死去一至兩天，除頸部外，身體其他部分沒有明顯傷痕，初判事發時黎沒掙扎，死因有待驗屍後確定。

現場為一個300呎單位，睡房約100呎，沒有搜掠或打鬥痕。報導指出，警方於單位內發現一條長1.4米、被繞成圈的手機充電線，其中一端被扯斷，對比充電線粗細後，認為與死者頸上勒痕有關。警方又發現睡房一個氣窗掛有另一條充電線，同樣被繞成圈，惟沒有斷開，研判是女事主用於企圖自殺。單位內亦留有一張由女事主寫的遺書、一張器官捐贈卡、兩包用過的老鼠藥及包括安眠藥的大量藥物。

報導指出，警方表示，死者未有留下遺書，相信不涉自殺；由於他生前沒與人結怨，同時排除第三者涉案可能。警方以涉嫌謀殺拘捕死者的趙姓母親，並將案件改列謀殺及企圖自殺。

報導稱，女事主趙麗霞患有長期精神病，包括思覺失調、抑鬱症及長期失眠。趙早年喪夫，擔任清潔工獨力養大兒子。據了解，有人在被捕後向警方供稱，因病厭世尋死，但怕兒子乏人照顧，遂將兒子殺死再企圖自殺。據了解，遺書未有交代事件原因，只向家人表示不要傷心，及交代器官捐贈安排。

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