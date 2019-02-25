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「流浪地球」導演郭帆：國家強大才能拍好科幻片

2019-02-25 14:16世界日報 記者和釗宇／紐約報導

在中國大陸好評如潮的國產科幻電影「流浪地球」自北美上映以來，已刷新近五年來中國電影在北美上映的票房紀錄；該片導演郭帆24日在曼哈頓舉行觀影交流活動，表示中國科幻電影的製作與好萊塢尚有25年到30年的差距，只有國家強大，拍出的科幻片才更有說服力。

「流浪地球」由內地著名科幻作家劉慈欣的同名小說改編，講述太陽即將滅，人類受到死亡威脅，發明巨大的地球發動機來自救，設法將地球推離太陽系、前往新家園，致使地球踏上漫長的流浪之旅；該片經四年籌備和拍攝，在中國大陸已取得超過42億元人民幣的票房，為史上第二高，本月5日在北美同步上映以來一票難求，已獲得超過400萬元票房，創下近五年來中國電影在北美的最高票房。

郭帆和製片人龔格爾24日在曼哈頓舉辦影迷見面會；雖然該片作為中國第一部科幻大片在票房上取得巨大成功，但郭帆表示，中國科幻電影在製作上與好萊塢仍有25年到30年的差距，在特效製作方面也有十年左右的差距，跟頂級科幻片導演諾蘭(Christopher Nolan)和卡麥隆(James Cameron)相比恐怕有100年的差距，「這部電影在客觀上有很多不足，之所以票房上取得成功，主要是因為觀眾的寬容」。

郭帆表示，能寫出「西遊記」的中國人從來不缺想像力，而拍攝科幻電影缺乏的是製作電影的技術和經驗；「我們沒有好萊塢的特效技術，電影很多鏡頭都靠人工完成；例如在空間站的一個鏡頭，吳京面前有100多塊屏幕，按好萊塢的製作完全可以使用特效，但我們只好用100多塊真屏幕，後端連接100多個筆記本電腦控制，全人工操作」。

郭帆說，「流浪地球」只是中國科幻電影發展的開始，因此電影的受眾主要還是中國觀眾，在北美上映並不代表「走出去」；「現在的科幻片和國家是一一對應的，只有國家的航天工業夠強大，拍出的科幻片才能更被觀眾信任；等到中國的電影工業不斷提升後，做出全球視角的科幻電影，那時才能稱得上中國科幻片走向世界」。

郭帆還說，是經過與美國電影工業的交流後，才意識到中國科幻電影的獨特之處：「2016年我們曾向全球電影特效霸主工業光魔(Industrial Light and Magic)介紹『流浪地球』項目，他們聽完後很興奮，同時也認為中國人的想法很奇怪，要逃生為什麼要帶地球一起走？這時我才意識到這是中國傳統文化的特殊之處：中國的土地文化是內向型的，土地是人的根本，而西方海洋文化是外向型的，一塊島嶼不適合居住了可以去其他地方。」

郭帆表示，如果劉慈欣能繼續授予版權，未來可能會推出「流浪地球」系列電影；「希望這次的成功能讓更多觀眾喜歡科幻片，也讓更多投資人投資科幻片，給更多科幻片導演機會」。

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