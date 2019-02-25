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廣漢保保節 為寶寶「拉」乾爹

2019-02-25 00:23聯合報 大陸特派員王玉燕／台北－德陽報導

2月20日，農曆正月十六，30多萬人湧入四川德陽的廣漢市城區，參加一年一度的「拉保保」活動。截至當天下午5點，共結對「拉保保」成功175對，「保保節」再度以歡騰的激情和超高的人氣火爆一時，廣漢這座歷史文化名城的民俗大戲成功落幕。

「保保節」當上「保保」，皆大歡喜。 圖／本報四川德陽傳真
「保保節」當上「保保」，皆大歡喜。 圖／本報四川德陽傳真
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「保保節」是川西地區的傳統節日，起源於民間的遊百病與拉（拜）保保習俗。正月十六，男女老幼結伴出遊，據說可以驅除百病，唐時便盛行。而正月十六「拉保保」的習俗，卻在明末清初才開始。

傳說一對母女進城遇地痞糾纏，女兒急中生智，拉住出巡的縣太爺叫「乾爹」，縣太爺斥走地痞後，也順水推舟認下了這個機智的乾女兒。此後，當地便流行正月十六這天，為子女「拉」個中意的陌生人作乾爹，也就是「拉保保」，既保孩子平安，也有新年祈福之意。

當天上午8點多，當地房湖公園人頭攢動，許多家長帶著孩子在人群中物色「保保」，長相富態的中年男女是最佳目標。一旦鎖定目標，就會有拉手們主動幫忙，促使雙方結成親家。遊客們多少都有幾分思想準備，如果「寧死不從」，對方也不會過於強求，於是每年都會出現這樣的景象：有人被拉手架著或抱著去當「保保」；有人不願意當「保保」，撒開腳丫子就往人群裡鑽；還有人急中生智，找一大堆理由好說歹說才能「蒙混過關」。

今年「保保節」的一大特點，是家長們更願意給孩子找個外省的「保保」。內蒙古的李女士第一次逛保保節，還沒反應過來，就被拉當了「保娘」。她覺得「活動非常喜慶，也很有意思，我會和孩子的父母一起呵護他健康成長。」重慶的范科也是第一次來，就稀裡糊塗當了「保保」，他是聽朋友介紹特意趕來參加的，既意外又驚喜。「能給這個孩子當保保，說明我們有緣分，以後也會經常保持聯繫。」

內蒙古思想新年
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