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「霧都」南京

2019-02-25 00:20聯合報 新華社

江蘇南京昨天出現大霧天氣，圖為無人機拍攝的建鄴區一處大霧中的建築物。

江蘇南京昨天出現大霧天氣，圖為無人機拍攝的建鄴區一處大霧中的建築物。 新華社
江蘇南京昨天出現大霧天氣，圖為無人機拍攝的建鄴區一處大霧中的建築物。 新華社
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