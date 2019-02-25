北京大興機場 飛行校驗成功

2019-02-25 00:23 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



24日10時20分，一架「獎狀680」校驗飛機平穩地降落在北京大興國際機場，標誌著北京大興國際機場飛行校驗結束，比原計劃提前19天。

中新社報導，飛行校驗結束，意味著大興國際機場飛行程序和導航設備具備投產通航條件，並可以申請模擬機試飛和飛機現場試飛，大興國際機場也向首家開航即具備III類運行和HUD（平視顯示器）低能見度起飛保障能力機場的目標邁出了堅實的一步。

飛行校驗是每一座新建機場通航前的先決條件，也是對機場前期建設情況的檢驗。大興國際機場的校驗工作始於1月22日，屬於「投產校驗」，可獲得機場通信、導航、監視等設備的全部技術參數和信息。整個校驗內容包括了4條跑道，7套儀表著陸系統，7套燈光，1套全向信標及測距儀和飛行程序。

業內人士稱，像大興國際機場這樣，在短時間內同時完成4條跑道的投產校驗在世界範圍內十分罕見。此次飛行校驗的結束，為大興國際機場在6月30日竣工驗收爭取了時間，為機場在9月30日之前順利開航創造了條件。

中國飛行校驗中心主任熊傑表示，大興國際機場導航設備全部符合設計參數標準，完全能够滿足未來開放安全運行的需求。他透露，在此次校驗過程中，飛行校驗中心嘗試採用了無人機對燈光系統進行檢測，取得了較好的效果。這也為今後無人機承擔部分飛行校驗任務積累了經驗。

截至今年1月，大興國際機場航站樓屋面裝飾板安裝完成98%，除商業店面外，精裝修完成91%，機電設備安裝完成約96%。市政交通工程方面，進出場高架橋結構及路面工程全部完成，場內主幹道通車，綜合管廊結構全部完成，給水站、燃氣調壓站完工。