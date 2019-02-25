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人才交流會 領「紅包」沾喜氣

2019-02-25 00:22聯合報 中新社

2019年春季廣西南寧全區人才交流大會二月廿三日在南寧國際會展中心內舉行，大批求職者爭領「紅包」沾喜氣。共有來自廣西區內外的912家用人單位攜5.2萬個招聘崗位到場招賢納士。

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紅包求職
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