單日1316萬人次 陸鐵路春運創新高

2019-02-25 00:23 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國鐵路總公司表示，學生、務工人員與本周末短途出行客流疊加，鐵路春運客流持續攀升。2月23日，全國鐵路發送旅客1316.9萬人次，同比增長38.8%，創春運單日旅客發送量歷史新高。

中新社報導，23日，上海局集團公司發送旅客236.2萬人次，同比增長36.9%；南昌局集團公司發送旅客102.4萬人次，同比增長35.5%；廣州局集團公司發送旅客178.2萬人次，同比增長45.7%；成都局集團公司發送旅客130.1萬人次，同比增長33.9%。

中國鐵路總公司表示，2月24日，全國鐵路發送旅客1220萬人次，同比增長39.7%，鐵路客流持續高位運行。2月24日，全國鐵路預計加開旅客列車775列。其中，瀋陽局集團公司加開往北京、呼和浩特、大連等方向的列車31列；北京局集團公司加開往東北、西北、西南等方向的列車59列；鄭州局集團公司加開往北京、上海、廣州、烏魯木齊等方向的列車64列；成都局集團公司加開往萬州、峨眉等方向的列車114列。

鐵路春運客流持續走高，各地鐵路部門採取有效措施，加大站車服務力度，打通春運出行最後一公里。瀋陽局集團公司在部分列車配備無線呼叫器，為行動不便的重點旅客提供隨叫隨到的服務。北京局集團公司各大車站為重點旅客提供電話、微博預約服務，使進出站更加方便快捷。

鄭州局集團公司採車票售取分離措施，大幅提升售票效率。西安局集團公司寶雞東站聯合有關部門開展「心繫殘疾人，情暖春運路」活動，為持有效證件殘疾人免費代購車票，並提供進站乘車全流程愛心幫扶。南寧局集團公司桂林、賀州、防城港北等車站協調市政交通部門加密公交車班次。