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港6成民眾抑鬱不求助 青年比率高

2019-02-24 21:43台灣醒報 記者陳玨明╱台北報導

香港心理衞生會調查發現，近7%受訪香港民眾或已患上抑鬱症，需要接受輔導及治療，但...
香港心理衞生會調查發現，近7%受訪香港民眾或已患上抑鬱症，需要接受輔導及治療，但六成有抑鬱情緒的民眾，卻不會向專業人士求助。(photo by 香港心理衞生會)
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香港生活環境充滿壓力，影響民眾的精神健康，一個針對香港人精神健康的調查，受訪近2000名的民眾中，有6.7%比率人士出現抑鬱症狀況，數字創新高；而年青族群患上抑鬱的傾向較高，相信跟香港缺乏社會向上流動的機會有關；超過6成受訪民眾表示，雖然面對抑鬱情緒，卻不會尋找專業協助，讓人憂慮最終會變成不愉快結果。

將成全球「頭號殺手」

抑鬱症是全球關注的情緒病，估計全球患者多達3.2億人，世界衞生組織曾經預測，到2030年時，抑鬱症會成為全球的「頭號殺手」。香港心理衛生會去年聯同香港城市大學專業進修學院進行全港性的抑鬱指數調查，訪問了1795名年齡在18歲以上的香港民眾，採用抑鬱量度工具作分析。

調查顯示，有6.7%受訪者已患上抑鬱症，需要接受輔導及治療，比三年前相同調查高出1.2個百分點，更創過去3年相同調查的新高，認為情況值得關注。

要判別被訪者是否有抑鬱情況，按工具的分析，就是以總分27分為滿分，如果得分在15分或以上，則屬較大或嚴重抑鬱者。

年輕人發展受限

調查又發現，共有約14%受訪民眾在過去兩星期內，曾有「幾天」、「一星期或以上」或「幾乎每天」都曾經有自殺念頭，而家庭及健康為受訪者主要壓力來源，共佔約65%；此外，調查又顯示，逾60%受訪民眾表示，在面對抑鬱情緒時，不會尋求專業協助。

研究人員又仔細分析不同年齡群組的狀況，發現若按年齡劃分，18至24歲的青年人患上抑鬱症傾向平均值較高，而隨著年歲增長，抑鬱程度則愈低。

協助研究的城大專業進修學院講師孫玉傑估計，年輕族群較大機會患上抑鬱症，可能跟近年社會文化有關，年輕人發展機遇受影響，社會也缺乏令他們向上流動發展的機會，連同置業賺錢等問題，令青年人產生更多負面情緒。

【更多精采內容，詳見

香港年齡患者
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