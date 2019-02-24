台灣要廢核 但大陸近四年首個核電項目將在福建開工

2019-02-24 17:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



對於「2025非核家園」目標民進黨政府立場堅定，但據上海《第一財經》報導，今年大陸首個核電項目即將在台灣對岸的福建漳州動工興建，這也是2015年以來，大陸第一個啟動的核電項目。福建漳州核電廠1號機組預計在台灣實現非核家園前的2024年6月投入商轉。

報導稱，根據福建省漳州市生態環境局22日公告，漳州核電廠1號機組計畫於2019年6月30日核島澆注第一罐混凝土，按單部機組建設工期60個月，以及兩部機組間隔10個月計算，1號機組將在2024年6月投入商轉，2號機組將在2025年4月投入商轉。

大陸一家核電集團內部人士表示，在核電行業，「核島澆注第一罐混凝土」是一座核電站正式啟動開工建設的標誌。

全稱為《福建漳州核電廠1、2號機組建造階段環境影響評價信息公告》的公告顯示，漳州核電廠位於雲霄縣列嶼鎮刺仔尾，距離漳州市約82公里，距離廈門市約100公里，南、東、北三面環海。

根據公告，漳州核電廠按六部百萬千瓦級壓水堆核電機組，一次規劃、分期建設。本期工程為漳州核電廠1、2號機組，將採用「華龍一號」自主化三代核電技術。

報導稱，「華龍一號」是大陸參考日本2011年福島核事故經驗，以及中國和全球最新安全要求，自行研發的先進百萬千瓦級壓水堆核電技術，可抵禦目前經歷過的所有颱風級別，並可抗9級強度地震以及商用大型飛機的外部撞擊。

漳州核電廠1、2號機組屬於2019年大陸國家正式核准建設的四部核電機組中的兩部。大陸今年1月正式核准四部百萬級千瓦的「華龍一號」機組，其中兩部位於廣東惠州，兩部位於福建漳州。每部第核電機組的總投資約人民幣200億元（約新台幣900億元）。

另，根據中國核電公告，2018年，中國已經從俄羅斯引進四部VVER-1200第三代核電機組，分別有兩部在江蘇田灣核電站和遼寧遼寧徐大堡核電建設。也就是大陸今年將有八部核電機組開工建設。

根據《中國核電中長期發展規劃》，到2020年，大陸在運核電規劃裝機容量將達到5,800萬千瓦，在建3,000萬千瓦。但國家能源局最新發布的數據顯示，截至2019年1月20日，全大陸運轉中的核電機組裝機容量僅4,590萬千瓦，在建機組1,218萬千瓦。

因此，目前中國在運和在建核電機組總裝機容量離2020年的規劃目標還差3,000萬千瓦。

大陸國家發改委能源所前所長周大地指出，「和太陽能、風能等可再生能源一樣，核電也是一個國家實現能源結構調整目的的最佳選擇。」