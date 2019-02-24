河北也爆發非洲豬瘟 全大陸只剩三省未淪陷

2019-02-24 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



大陸非洲豬瘟疫情持續擴散，據農業農村部官網消息，河北省保定市也爆出非洲豬瘟疫情。至此，全大陸31個省份只剩新疆、西藏、海南尚未淪陷。

大陸農業農村部24日稱，接到中國動物疫病預防控制中心報告，經中國動物衛生與流行病學中心確診，保定市徐水區某養殖場發生非洲豬瘟疫情。該養殖場現存欄生豬5,600頭，已出現發病死亡病例。

中新網報導，保定市徐水區政府22日18時許，獲悉轄區內河北新大畜牧有限公司出現生豬死亡病例後，該區委、區政府主要領導高度重視，迅速成立應急指揮部，下設綜合協調組、現場處置組、疫情撲殺組、輿情處置組和社會穩定組五個工作組，由主管副區長帶隊進場處置。

22日晚，河北省農業農村廳廳長王國發及保定市主要官員均趕赴現場辦公，河北省、保定市動物疫病預防控制中心有關專家臨床採集死豬病料送測。

報導稱，目前，該疫情處置工作正在進行中。

另，大陸農業農村部近日也發布《全國非洲豬瘟等重大動物疫病區域化防控方案（徵求意見稿）》和《全國非洲豬瘟防控工作方案（2019年）》徵求意見稿，提出要在全國實施非洲豬瘟等重大疫病分區防控策略，區域內各省將實現「三統一」：統一推進動物疫病防控、統一協調生豬及其產品調運監管、統一調整優化相關產業佈局。