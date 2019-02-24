將錯就錯？傳聞這些漢字的讀音要改 北京官方這樣說

2019-02-24 16:06 世界日報 中國新聞組／北京24日電



近日，一篇有關漢字改音的文章在中國引發熱議，文章指出中國字典「將錯就錯」，打算把詞彙「說服」的讀音改成與「說話」的「說」同音。

英國廣播公司（BBC）中文網報導，「注意！這些字詞的拼音被改了」的社群媒體帖文指出，中國有關部門在字典中修改了部分漢字詞語的普通話讀音，其中包括把很多常見詞的發音「將錯就錯」，改為大多數人都讀錯的用法。

這篇文章迅速成為微博的熱門話題，很多網友質疑這將導致發音混亂，稱「我可能上了個假學」。

中國教育部下屬部門則回應說，讀音修改計畫尚未通過審議，暫應以原讀音為準。

在引發討論的貼文中，作者列舉多處詞語和詩詞中單字的讀音修改。例如，唐代詩人杜牧描寫秋天山林景色的名句「遠上寒山石徑斜」的「斜」，從拼音xi（音同「俠」）改為xi（音同「協」）。在另一個案例中，更為常用的詞語「說服」中「說」字的讀音，從拼音shu（音同「睡」）改為shu，跟「說話」的「說」同音。

報導指出，很多網友對讀音修改表達不滿，也有人認為，不能因為讀錯一個詞的人多了就「隨大流」，「為什麼文化要給文盲讓步？這也能少數服從多數？」

還有微博網友留言表示，「漢字古詩一直講究押韻，現在被改得不倫不類，當時的作者要知道了怕是要氣炸。」

BBC引述教育學者熊丙奇說，修改已經確定的讀音會增加成本、焦慮，以及更不規範使用的情形。

另據北京日報報導，網上熱議的很多詞語實際來自2016年的《普通話異讀詞審音表（修訂稿）》，而這份修訂稿在三年後，仍未正式發布。

中國教育部下屬的語言文字應用研究所回應中國媒體稱，由於改後的審音表尚未通過審議，還應以原讀音為。

儘管此次熱議的改音可能是虛驚一場，但普通話漢字因為不同音產生的分歧並非新鮮事，有時候甚至引發爭執。

清華大學中文系教授、語言學研究中心主任黃國營解釋，在中國歷史上，戰爭和饑荒帶來的人口流動，以及當時的強勢方言，導致漢語讀音一直在發生變化，「比如說，唐宋時代的官話的確更接近現在的一些南方方言。在一些詩句、地名、姓氏上，他們被保留了下來，」

黃國營表示，「古代漢語有很多單音詞，聲調也比較多，但到現在，普通話只有四聲，古漢語的『入聲』已經消失了。」

黃國營說，因此，很多引發爭議的兩種讀音，實際上是少數殘存的古音和今天標普通話發音的區別。