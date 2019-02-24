明星學霸不識它 翟天臨讓「知網」炸了鍋

2019-02-24 15:15 世界日報 紐約特派員／周正賢23日電



翟天臨因為不識中國學術文獻資料庫「中國知網」，讓其博士學位真實性受到質疑。(取材自微博) 分享 facebook 中國演員翟天臨因為不識中國學術文獻資料庫「中國知網」（知網），讓其博士學位真實性受到質疑，最後被撤銷。如今，這個中國最大的學術文獻資料庫因其壟斷地位和高昂收費受到質疑。

翟天臨學術不端事件連日來成為輿論焦點，北京電影學院19日發布聲明，撤銷2018屆博士研究生翟天臨博士學位。與此同時，連帶成為焦點的，還有「知網」較同行更高的毛利率、在學術界壟斷地位以及高收費等，有學者甚至公開聲討「知網」的論文壟斷生意。

新京報報導，北京大學就曾宣布「知網」即將停用，原因為數據庫商漲價過高。根據媒體報導，「知網」的漲價幅度每年都在10%以上，各地高校都曾出現過停用「知網」又重啟的情況。

作為中國知名度與論文載量都排列在前的中文數據庫，「知網」屬於清華控股旗下公司，2017年度營業收入達到9.7億元（人民幣，下同，約合1.4億美元），毛利率達61.23%。

報導指出，「知網」運營公司為「中國學術期刊（光盤版）」電子雜誌社有限公司。1996年由清華大學、清華同方發起，在教育部等支持下建成。「知網」的建設受到了很大關注，1999年還獲得國家重點新產品獎項。 分享 facebook

「知網」成立後，不斷向社會推廣。根據其母公司同方股份年度報告，僅2007年這一年，「知網」的運營公司「同方知網」就開展了近2000場培訓會議，對科研人員、醫生、教師、博碩士研究生、大學生進行「知網」產品的使用培訓，參會者近20萬人。

數據顯示，「同方知網」2005年、2006年、2007年的收入，分別達到了1.5億元、2.26億元、2.8億元，毛利率為52.78%、57.3%、58.09%。

「同方知網」2017年度的營業收入已經達到9.7億元，毛利率61.23%，歸屬於母公司股東的淨利潤為1.96億元。截至年底，同方「知網」的總資產為20.7億元，歸屬於母公司股東的淨資產為14億元。

2018年上半年，「同方知網」的營業收入為5億元，毛利率下滑為58.83%，歸屬於母公司股東的淨利潤為6057萬元。

值得注意的是，「同方知網」2018年上半年毛利率下滑的同時，「同方股份」的業績也在下滑。同方股份1月31日公告顯示，公司預計2018年度對屬於上市公司股東的淨利潤為-11.5至-17.2億元。

20多年來，中國「知網」早已成為清華控股的知識內容服務重要承載體。

根據清華控股有限公司2018年發布的債券募集說明書，上市公司同方股份是清華控股旗下重要的信息技術產業類公司。而在同方股份的知識內容與服務中，主要是圍繞同方股份所擁有的「知網」開展。

「知網」官網介紹，「知網」目前在全球50多個多家和地區擁有2.7萬家機構用戶，年下載文獻總量達到了20億篇次，用戶涵蓋高校科研、黨政企及其智庫、公檢法軍、醫藥衛生、中小學與農村，其中高校用戶覆蓋76%的世界前500強大學。

機構用戶眾多的「知網」，通過買斷或收入分成的形式獲得版權。清華控股介紹稱，在知識資源採集方面，同方股份通過買斷版權或收入分成的形式收錄包括期刊、報紙、學位論文、圖書、年鑑、工具書、未公開文獻等在內的知識資源。

個人用戶如果要下載「知網」的學術論文，需要一次性支付費用。根據中國「知網」會員流量計費標準表，期刊全文的常規數字出版（指在印刷版出版後，由中國「知網」同步數字出版的文獻）下載，計費標準為每頁0.5元。如果是學位論文，則需要付費15元或25元不等，其中碩士學位論文的下載費用是每本15元，博士學位論文的下載費用是每本25元。

根據「知網」的學位論文稿酬通告顯示，被錄用的學位論文製作權受法律保護，學位論文在中國學術期刊出版後，作者可以連續領取稿費。在稿酬支付標準中，大額的稿酬支付是博士論文著作權人或者碩士論文著作權人獲得不同面值的CNKI網路數據庫通用檢索閱讀卡和相應現金稿酬。

「知網」稿酬支付標準根據學位年度略有區別，其中2008年及以後的學位年度是更高一層次的稿酬支付。以2008年（含）以後的稿酬支付標準為例，博士論文著作權人一次性獲得面值為400元的CNKI網路數據庫通用檢索閱讀卡和100元的現金稿酬。碩士論文著作權人一次性獲得面值為300元CNKI網路數據庫通用檢索閱讀卡和60元的現金稿酬。

報導指出，根據天眼查數據，「同方知網」為被告的訴訟涉及14條，其中多人控告「中國學術期刊（光盤版）」電子雜誌社、同方「知網」（北京）技術有限公司侵犯著作權，但最終原告都撤訴。

在一起樊某控告清華大學、「中國學術期刊（光盤版）」電子雜誌社、「同方知網」等侵犯著作財產權糾紛一案中，原告稱自己是21篇文章的作者，這些文章也收錄在「中國學術期刊（光盤版）」與「知網」，控告各被告侵犯自己的複製權、發行權、獲得報酬權等。

法院2006年12月一審判定，「知網」有三篇文章侵害了原告樊某的著作權，並判「同方知網」等支付原告相關經濟損失。不過2008年8月，樊某卻提出撤訴申請，稱已經和「同方知網」等達成和解協議。

「知網」的用戶群從高校學生到教育工作者、科研人員、企業中層等。按照中國「知網」官網介紹，其用戶群有著高學歷、高收入、高社會地位、高消費能力等特點。

目前的「知網」，已經有學術不端檢測系統、騰雲數字出版系統、網路輿情監測系統等軟件產品。其中的學術不端文獻檢測系統，被同方股份稱作在科研立項、項目驗收、科研評獎、學術文獻發表、研究生培養、職稱評定等方面將發揮重要作用。