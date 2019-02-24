港善明村53歲母餵服老鼠藥後 充電線勒斃23歲男

2019-02-24 15:11 香港01 記者鄧詠中、黎靜珊、梁銘康／報導



警方在單位檢獲大量安眠藥、兩包老鼠藥，以及兩條電話充電線。香港01記者鄧詠中／攝影 分享 facebook 將軍澳善明村善禮樓倫常慘案，警方昨晚接報指單位發生自殺案，但經一晚調查後，案件峰迴路轉，揭發為一宗謀殺案。探員在事發單位搜獲大量安眠藥、老鼠藥，以及女事主的遺書。死者為23歲本地姓黎男子，被發現倒斃於沙發上，頸上有勒痕，身上被蓋上了被及放上了羽毛球拍。警方對比死者的勒痕粗幼，相信為電話充電線所致。警方將案件列入謀殺及企圖自殺案處理，拘捕一及55歲姓趙本地女子，其與死者為母子關係。

男死者估計死去一至兩日

這宗一死一送院將軍澳倫常慘案，警方指事發時，保安發現一名女子半清醒，懷疑她服了老鼠藥。女事主表示其子也服了老鼠藥，警方上門拍門無人回應，破門入屋發現男死者臥於沙發上，蓋上了被，身上有羽毛球拍，頸有被勒的傷痕，估計死去一至兩日。警方在現場找到一條1.4米長電話充電線，對比死者頸上勒痕粗幼，相信有機會是用來勒過死者。警方並在現場找到兩包老鼠藥及大量安眠藥，也在睡房的窗找到另一條電話充電線，但相信與死者死因無關。現場沒有打鬥或入侵跡象，找到一封由女死者透露尋死意向的遺書。警方現排除死者自殺的可能性，現場也沒第三者，警方經調查後，推斷案件有機會是死者服了被混有安眠藥的食物後，再被人勒死，女子也曾上吊及服藥自殺但不成功。警方已將女子拘捕。

據了解，女事主正在將軍澳醫院留醫，由兩名警員看守，有待會見精神科醫生，惟今日醫院並無精神科醫生當值，所以暫時未知會否留院直至明早，抑或轉院至其他醫院繼續拘留。據了解，事發於17樓一單位。

警方現排除死者自殺的可能性，現場也沒第三者，警方經調查後，推斷案件有機會是死者服了被混有安眠藥的食物後，再被人勒死，女子也曾上吊及服藥自殺但不成功。警方已將女子拘捕。死者為23歲本地姓黎男子，被捕人士為55歲姓趙本地女子，從事清潔工作。兩人為母子關係。警方將循死者及被捕人關係、感情、健康及財政等方向調查。

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