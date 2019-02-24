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陸客打HPV疫苗擠爆養和醫院「似旅行團酒店check in」

2019-02-24 14:46世界日報 香港新聞組／香港24日電

跑馬地養和醫院大堂昨午起有近百人排隊打預防子宮頸癌（HPV）九價疫苗。昨天下午約4時許，有巿民見到養和醫院大堂「人山人海」，拍照放上社交網站。照片顯示有大批拖行李箱女子，逼爆養和醫院大堂及門口，形容「情況似旅行團到酒店check in」。據了解，他們絕大部分為內地女子。

有人在微博張貼相片，表示醫院排隊的人龍約有600米長，稱排隊3個小時仍未得到服務，輪候號碼更是422號。明報報導，養和醫院指出，周六及日開放特別時段，為去年曾在醫院接種HPV九價疫苗第一針的人士，接種第二及第三針，強調醫院服務運作如常，秩序良好，HPV九價疫苗供應亦穩定。發言人指，估計由於農曆年假結束，令醫院人流較多，已額外安排人手疏導人潮。

疫苗短缺 價格漲5成

另據香港01報導，根據養和醫院網頁資料，現時子宮頸癌疫苗收費由3573元至6195港元（約455至788美元）不等，費用包三次疫苗費及注射費，但不包括320元至560元的診症費。

香港醫學會上月公布四年一度的醫生收費調查，發現HPV疫苗的收費中位數，在2010及2014年均為1200港元，但至去年已大幅上升一半至1800港元。醫學會解釋，除因藥廠加價外，亦因近年大量內地女子湧港打HPV疫苗，令整體疫苗價格上升。

過往不時有內地人湧港注射疫苗，HPV疫苗為其中一款熱門疫苗。蘋果日報報導，內地早前爆出假疫苗風波後，大批民眾湧到香港接種九價子宮頸癌（HPV）疫苗，導致香港HPV疫苗持續短缺，家計會於去年4月叫停為非港人注射子宮頸癌疫苗服務，暫只限港人打該針至另行通告。

跑馬地養和醫院大堂昨午起有近百人排隊打預防子宮頸癌（HPV）九價疫苗。示意圖。聯...
跑馬地養和醫院大堂昨午起有近百人排隊打預防子宮頸癌（HPV）九價疫苗。示意圖。聯合報系資料照
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疫苗子宮頸癌香港
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