痛批流量造假 央視點名最火的一票明星

2019-02-24 14:10 世界日報 中國新聞組╱北京24日電



央視新聞頻道23日播出專題報導「『驚人』數據的秘密」，揭露中國娛樂圈網路流量造假驚人，報導中快速掃過高人氣男團TFBOYS成員易烊千璽、蔡徐坤、朱一龍等藝人照片截圖，多位明星疑遭點名。

百度百家號「陽光八卦君」指出，由於「水軍」行業泛濫，越來越多明星加入假數據的大軍流量中，「打假」自然也成了更多行業不可少的行為。

央視新聞指出，粉絲在這方面的推波助瀾，數據造假已經成了不健康的產業鏈。

央視新聞以代號1至8為例，「榜單」記錄流量明星相關數據脫水前和脫水後的具體對比。其中某明星頁面顯示粉絲數7400多萬，「脫水」後剩303萬。儘管央視並未點名，但從榜單中的數據對比來看， 不難發現這八位流量明星的數據相當驚人，造假比率最高居然達到驚人的80%。

而除了沒有點名的名單之外，不少明星的相關截圖也出現在報導中，譬如朱一龍、易烊千璽、蔡徐坤、江疏影、羅雲熙等人。

報導說，特別是《偶像練習生》出道的冠軍蔡徐坤，還有微博專門的數據截圖，也難免不讓人懷疑，蔡徐坤是否就存在於這份造假榜單中，畢竟，從圖中「1億」的誇張轉發量來看，顯然微博上並沒有其他明星能夠達到他的這則數據。

北京某數據公司就指出，它不是由真人刷出來的，而是由機器（利用軟件）手動刷出來的。

據該公司提示，央視記者在某電商平台上，輸入新浪微博的名稱，系統優先給大量幫助用戶漲粉絲或是數據增量的業務選項。這些所謂的商家向記者推薦不同需求的套餐，基本上是10塊錢，就能買到400個粉絲，或可以轉發指定微博100次。

央視記者又在搜索引擎，以「流量作為關鍵詞進行搜索，發現在得出的前100個結果裡共有23個是與刷流量相關的第三方軟件及平台，提供涵蓋幾乎所有時下熱門平台的刷量業務。記者嘗試下載其中一個自帶「創建粉絲」和「創建轉發」功能的軟件，將一個近期沒有任何更新的微博帳號填入指定位置，透過掃碼付費11.92元換取足夠積分，並分別輸入漲粉500人和轉發300次的目標值。操作幾分鐘後，便發現該帳戶下不斷湧入名字雷同的關注者。

同樣的，一條幾天前發布的微博，也會立刻被來路不明的陌生用戶集體轉發出去。操作結果均能按照用戶希望的數量，實現數據的篡改。

柯潔諷：微博用戶比全世界人民都多

中國新聞組╱北京24日電

「閒來無事」的柯潔22日透過個人微博暗諷了一下在微博上買轉發的所謂流量明星，他還特別截了幾張圖來證明自己的論點。

網易體育報導，在柯潔的截圖中，我們可以看到所謂的幾萬轉發下，有很多都是編號的用戶在轉，其真實度一目了然。柯潔表示：「隨便截幾個圖，讓我們來看看微博榜單上『大明星』們的「熱度」，我就是閒的哈哈哈！」

隨後柯潔還跟網友繼續互動，評論都很經典：「微博上的用戶大概比全世界人民加起來還要多」、「我這條如果轉發高請忽略，應該是有人惡意注水。」

有網友回覆他「你要嗎，我們也給你搞點？」時，柯潔又寫道：「動不動就十多萬的轉評讚，想想就有點小激動呢。」還有網友表示「自己看著辦，被找上門我們不會幫你反黑，不過你可能也會擁有十萬轉評讚。」、「小祖宗你可閉嘴吧，看破不說破，這點道理你難道不懂嘛？」

已經退役的花樣滑冰名將李子君也在下面評論道：「又來，真是閒的~」