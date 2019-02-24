吃牛肉丸意外窒息暈倒 12歲男童搶救兩日不治

2019-02-24 13:54 香港01 記者潘安奇／報導



昨日（23日），男童學校老師帶同食物到病房探望男童及其家人，眾人在病房外為他祈禱。香港01記者梁銘康／攝影 分享 facebook 前日（22日）傍晚，一名12歲男童於黃大仙進食牛丸期間意外鯁喉，窒息昏迷。經搶救後，男童今日（24日）早上證實不治。

周五傍晚約5時10分，一名姓周的12歲男童，據報於黃大仙竹園南邨榮園樓對開進食牛丸期間，意外鯁喉，未幾即窒息暈倒，毫無反應，大廈姓戚（57歲）女保安員見狀慌忙報警。救護員趕抵立即將男童送往明愛醫院搶救，當時他仍陷於昏迷。男童其後轉送至瑪嘉烈醫院兒童及青少年深切治療部留醫，情況危殆。直到今日早上8時50分，男童經搶救後證實不治。

昨日中午探病時間，男童學校老師一度帶同食物到病房探望男童及其家人。眾人在病房外為他祈禱，其後父親更一度落淚，需要旁人安慰。

去年小三女生食墨魚丸 鯁喉昏迷26日後死亡

去年一月，元朗欖口村路佛教陳榮根紀念學校，一名小三女學生進食墨魚丸時，鯁喉暈倒送院搶救。女生搶救26日後證實不治。

遇上鯁喉 立即急救助咳出異物

急症室專科醫生馮顯達表示，若有人呼吸道被異物阻塞、即「鯁親」情況而感到呼吸困難並難以說話，或因氣道阻塞而發出異聲，需即時處理傷者情況。青少年或成人遇「鯁親」，旁人可以用雙手從後方按壓其腹部，一隻手握拳頭、另一隻手緊握該拳，不停向後及向上大力壓迫傷者胸骨位置（即胃部），令橫隔膜向上提升，利用肺內空氣將異物推出體外；小孩或身形較小的青少年不幸鯁喉，則可以用手大力拍其背部中間位置，協助他把異物咳出。不過，若傷者情況嚴重無法自行呼吸，則需要一邊接受人工呼吸、一邊按壓腹部。

圓形食物易鯁親 宜剪細予小孩進食

鯁喉可引致無法呼吸，有機會缺氧窒息使腦部細胞死亡，若長時間缺氧會昏迷，腦細胞受損嚴重的話，或會變成植物人，甚至因腦腫而死亡。馮醫生提醒家長，小朋友專注力較低，用餐時容易分心致鯁喉，家長可以減少食物體積，將食物切細粒。一般而言，所有圓形食物都容易導致鯁喉情況，如魚蛋、牛丸和墨丸等丸類；具黏性的食物如湯圓、糯米糍，小孩未有仔細咀嚼便吞下；體積較大的糖果，小孩邊進食邊說話便有機會吞下。

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