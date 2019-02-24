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中國極地測繪之父 鄂棟臣逝世 曾去南極7次、北極4次

2019-02-24 14:00世界日報 中國新聞組╱北京24日電

武漢大學鄂棟臣教授治喪委員會21日晚間發出訃告，中國極地測繪事業的開創者、極地測繪與遙感信息學的奠基人鄂棟臣因病醫治無效，於當日5時40分在武漢逝世，享壽80歲。　　

武漢晚報報導，鄂棟臣是中國唯一同時參與中國首次南極考察隊建立長城站、中國首次東南極考察隊建立中山站、中國首次北極科學考察隊赴北冰洋考察、首次中國北極黃河站建站的科考人員，被稱為「中國極地測繪之父」。

新京報報導，自測繪完成中國第一幅南極地形圖，到在北極建立GPS衛星跟蹤站，擴展中國衛星跟蹤軌道範圍…，鄂棟臣的從業經歷，串起來就是中國極地考察發展史。

從中國到南極，隨船要走20多天，即便在南極的夏天，內陸地區依舊攝氏零下40度，並且隨時面臨暴風雪。而要到北極去執行科考任務，基本是在北冰洋上進行，至少兩個月時間都需要隨船。這樣條件下，鄂棟臣去了7次南極、4次北極參與科考工作。

「現在極地都有中國的科考站，鄂老當時去建站的時候，沒有站點，只能睡在帳篷、睡袋裡，早上起來，身上都是雪。」鄂棟臣的學生、武漢大學博士艾松濤說。鄂棟臣最先前往極地考察的時候，是中國在極地的「探險時代」。

據報導，1984年11月26日，591人組成的中國首次南極科學考察隊，開始了中國人對南極的探索之路。鄂棟臣就是這591人中的一員，並擔任考察隊黨支部副書記和測繪班班長。

彼時，鄂棟臣已經45歲了，還有了3個孩子。「就是死了，我也光榮」，鄂棟臣毅然地在「生死狀」上簽下自己名字。

鄂棟臣曾回憶起第一次南極科考：船長說，我船上帶了一些大塑料袋，說準備裝死人的。如果誰犧牲了，就用塑料袋一裝，放到船底下的大冰庫裡冷凍起來，再帶回家。

抵達目的地，建站的挑戰才剛開始。作為工程實施最基礎的測繪工作，在惡劣的氣候條件下，鄂棟臣和測繪分隊每天扛著木樁、鐵鍬、鎬和鏟去勘探測量。「稍有不慎還會掉進冰海裡。」

地點確定後，隊員們每天穿著防水衣，扛沙袋，爬冰入海，建造科考站，一天之中甚至能工作近20個小時。

報導說，1985年2月20日，中國第一座極地科學考察站——長城站正式建成。鄂棟臣也測繪完成中國第一幅南極地形圖。鄂棟臣曾說：「我做的事很有限，但我的後半生都獻給了極地。」

南極考察北極
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