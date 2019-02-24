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港釣客搏命釣午魚 禁漁航道閃大船

2019-02-24 13:35世界日報 香港新聞組／香港24日電

現在是午魚(香港稱『馬友』)出沒香港旺季，不少釣友租釣艇前往青馬大橋底海域違法垂釣，連日來每天有逾50艘釣艇在大橋底海域集結。由於青馬大橋海域航道十分繁忙，經常有內河船、躉船及運沙船駛過，有釣艇因大船駛過掀起的波浪劇烈搖晃，也有大型躉船為了避開釣艇轉向，險象環生。

大公報報導，青馬大橋底海域屬於嚴禁捕魚的主要航道，當海事處巡邏船趕至時，釣艇即「走鬼」四散到近岸海域；等到巡邏船駛離後，釣艇又再次聚集垂釣，罔顧航道安全。

在租艇出海熱點的將軍澳海邊探詢，船家鼓勵租艇者冒險，更表示「去遠都可以，有事可以打電話向我求救，船上也有救生衣，不用怕。」

而部分釣魚友亦無視安全，公然在臉書組團，違法到主要航道的青馬大橋底及維港其他海域垂釣。

據網上組團資料顯示，二月幾乎天天都成團。組團者向每名參加者收取的費用，介乎270元至600元，由早上8時半在香港仔或荃灣青龍頭上船，約下午5時回航。

而組團者亦先打預防針的表示，活動帶有一定危險性，強調召集人及船家不會承擔活動中任何法律責任或經濟損失。

有不少網友在網上秀出青馬大橋底垂釣的視頻，其中有人興奮大叫，一船6人在不到半小時的釣魚過程，已經釣到逾20條午魚。也有釣友用魚網就撈到，最重一條重逾13公斤。

報導指出，橫跨青馬大橋的馬灣航道，闊度約600米，當有船隻停留垂釣時，會令航道變得擁擠，增加撞船風險。

海事處發言人表示，為保船隻航行安全，任何人不得在禁止捕魚區內捕魚，違者可被罰款2000元。發言人強調，處方每天都會在不同水域巡邏，執行海事法例的職務，當發現船隻違反規定時，會依法處理。

執業律師陸偉雄指出，進入禁止捕魚區捕魚或妨礙大船通過，都是犯法；而船家、組團者及釣魚友一樣有責任。保險專業人員總會會長張偉良指出，若船隻因此發生意外，船家及釣魚者皆難索償。

水流急、大船多 海域藏危機

釣艇擅自闖入航道垂釣，造成阻礙及危險。香港磯釣聯盟主席羅永康表示，青馬大橋底及維港一帶海域水流湍急，加上有很多大船往來，對初釣者構成潛在危機。他認為新手買根魚竿、帶上魚餌就出海，「落海又不懂得自救，非常危險！」

大公報報導，香港商船高級船員協會秘書長鍾東堂指出，一般遠洋船隻體積較大，行駛時轉向需要花費一定時間。鍾東堂說，要在青馬大橋一帶主要航道避開釣艇難度甚高，稍一不慎，有機會造成擱淺或船毀人亡的意外。他還是勸釣艇小心，盡量遠離航道。

極品午魚 農曆年前後是旺季

每年10月至翌年4月，都是捕捉午魚(馬友)的旺季；在耶誕節至農曆新年前後，都會有大批午魚在青衣海域出沒，由於午魚覓食時會在海面跳躍，甚至不用魚餌，只需用小魚網，便可把十多斤重的午魚捕獲。

大公報報導，大條的午魚油脂豐富，可以切成一吋厚魚排，加鹽、油，薑，以慢火煎熟。大午魚頭是魚頭中的極品，可用豉汁涼瓜炆，或蒜子火腩炆，非常美味。

青馬橋底違法釣午魚搵命博 圖擷自臉書
青馬橋底違法釣午魚搵命博 圖擷自臉書
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香港主要航道 資料來源／海事處
香港主要航道 資料來源／海事處
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