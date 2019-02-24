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太辛苦了！陸警六年時間從林志穎變成郭德綱

2019-02-24 13:09聯合報 記者林則宏╱即時報導

警察到底有多辛苦？貴州六盤水市年輕員警滾枝森的例子或許最能說明這一切。再過幾天才滿27歲的滾枝森最近在大陸網路上爆紅了，因為他在微信朋友圈秀出自己現在和六年前的對比照，結果被形容是，六年時間，從林志穎變成了郭德綱。

上海《澎湃新聞》報導，六年前的滾枝森眉清目秀，還有一頭茂密的頭髮。如今他的髮際線已經退到後腦勺。但滾枝森其實是所謂的「90後」，1992年出生，中國人民公安大學畢業後考入六盤水市公安局鐘山分局，當員警才三年時間。

在接受澎湃新聞訪問時，滾枝森說，他以前也脫髮，但比較輕微，從警後脫髮速度加快了。對於脫髮原因，他認為應該不是遺傳，因為家族長輩中沒有人禿頭，他69歲的父親現在頭髮都比他多。他猜測，應該是跟熬夜加班太多有關。

對於這幾天突然爆紅，滾枝森說，因為前幾天他在微信朋友圈發了幾張自己的工作和生活照。其中一張是六年前上大學時拍的，那時人瘦，頭髮也多，和現在的「光頭」比起來反差太大了，結果引來很多朋友調侃。

局裡負責宣傳工作的同事看到後把照片拿去發了一條微博，沒想到被廣泛轉載，一下子變成了「網紅」。

滾枝森表示，他的轄區裡酒吧、KTV、燒烤攤點比較多，每天晚上10點後到第二天凌晨三、四點，一般是最忙的時候，得不定時出警。他基本上都要忙到凌晨四、五點，每天只能睡三、四個小時的安穩覺。他認為，這可能是造成他落髮的原因。

目前還單身滾枝森坦承，年輕輕輕又禿頭確實影響到他交女朋友。「別人一看就以為你很大年紀了，人長得又醜，工作又忙，而且員警職業本身也比較危險，別人都有顧慮。」前段時間朋友跟他介紹了一個對象，結果只見了一面就沒有下文了。

對於這樣的「職業傷害」，滾枝森說，他並不後悔。他現在主要負責處理一些聚眾鬥毆、尋釁滋事、故意傷害方面的案子，有些人（嫌疑人）看到光頭會比較怕。但他也不諱言，當警察確實很辛苦，因此希望社會對員警能多一分理解和接納。

貴州六盤水市年輕員警滾枝森六年前後相片對比落差大，讓他一夕間爆紅，被調侃是從林志...
貴州六盤水市年輕員警滾枝森六年前後相片對比落差大，讓他一夕間爆紅，被調侃是從林志穎變成郭德綱。（環球網）
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