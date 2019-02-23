內蒙古工安意外 20死30傷

2019-02-23 21:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



內蒙古自治區今天發生重大工安意外，一輛載運工人進入礦井的通勤車突煞車失靈衝撞邊坡，造成20人死亡、30人輕重傷慘劇。