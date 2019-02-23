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內蒙古工安意外 20死30傷

2019-02-23 21:19聯合報 記者陳言喬╱即時報導

內蒙古自治區今天發生重大工安意外，一輛載運工人進入礦井的通勤車突煞車失靈衝撞邊坡，造成20人死亡、30人輕重傷慘劇。

事件發生在23日上午8時20分許，錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗銀漫礦業有限公司通勤車由輔助斜坡向井下運送工人時，刹車出現問題致車輛失去控制，撞在輔助斜坡道四車場巷道幫。事故發生後15名工人當場死亡，5人送醫急救不治，另有30人傷勢輕重不一，但生命跡象都穩定。詳細發生情況正在調查中。

錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗銀漫礦業有限公司通勤車發生嚴重車禍後，安全人員趕抵現場調查...
錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗銀漫礦業有限公司通勤車發生嚴重車禍後，安全人員趕抵現場調查。（央視）
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內蒙古工安自治區
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