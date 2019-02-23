陝北千億礦權案／崔永元協助錄視頻 恐惹火上身

2019-02-23 17:22 世界日報 中國新聞組／北京23日電



千億礦權卷宗丟失案在名嘴崔永元曝光案件之後，掀起輿論關注。但案件在聯合調查後出現逆轉，原先的舉報人王林清竟然作賊的喊抓賊，這讓出頭的崔永元著實的挨了一記悶棍。對此，崔永元22日未在微博上回應案件，但關閉部分文章留言功能，而日前談到王林清的微博也部分刪除。

新華社報導，千億礦權「凱奇萊案」二審判決之後，王林清多次與當事人趙發琦見面。據王林清講述，2018年7、8月左右，趙發琦為王林清錄製視頻。其後趙發琦將王林清介紹給崔永元，崔永元在其工作室幫助王林清錄製了反映所謂案卷丟失、監控視頻「黑屏」等問題的視頻，經剪輯後分段在網上發布。

調查還發現，王林清被調出合議庭後，無權調閱該案案卷材料。2018年8月，王林清謊稱經程某同意，從書記員李某處騙取了案卷副卷，並用手機偷拍了部分材料，通過微信發給趙發琦。

經國家保密部門鑑定，王林清網上流出的案卷材料中涉及國家秘密。鑑於王林清的行為已涉嫌犯罪，公安機關已依法對其立案偵查。

報告雖然提到崔永元發布的材料來自王林清，而協助王清林製作發布內容失實及涉嫌洩密的視頻，但並沒有對崔永元涉案的情況定性。

報導指出，崔永元從去年曝光娛樂圈偷稅漏稅事件後，微博粉絲至今已超過兩千萬，儼然成為正義代言人。在調查報告發布後，眾多網友湧入崔永元的微博留言，卻發現部分微博的留言功能已關閉，最新文章留停在生日祝賀文。

搜尋崔永元過去微博，部分關於王林清的文章已刪除。崔永元在一則1月7日的文章中寫道：「我站王林清法官一邊，無論對錯，永遠站他這邊。 」