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陝北千億礦權案／卷宗丟失 竟是法官「 做賊喊抓賊」

2019-02-23 17:25世界日報 記者許依晨／北京23日電

資料來源：YouTube

「陝北千億礦權案」卷宗丟失案，轟動全中國，北京官方的聯合調查組昨日公布調查結果，指所謂「卷宗丟失」為法官王林清自導自演，王林清涉嫌犯罪線索已移交公安

爆出范冰冰「陰陽合同」案的前央視名嘴崔永元月前再爆料，指陝西「千億礦權案」二審卷宗突然在最高法院內部神秘失蹤，當年承審該案的最高法院法官王林清拍片「自保」，爆出許多內幕，直指高層政治人物。當時網路還盛傳，王林清已經失蹤。

綜合媒體報導，「千億礦權案」是一宗持續12年的糾紛，案情為民企「凱奇萊」告贏陝西官方的西勘院，擁有探明陝北榆林菠蘿井田儲煤探勘採礦權，由於煤礦有上千億人民幣的儲量，因此被稱「千億礦權案」。

不過在法院審理過程中，此案不斷受到陝西官方的干擾，陝西官方甚至寫函給最高人民法院企圖影響判決。2017年12月，千億礦權案宣判，民企凱奇萊勝訴，但至今沒有執行。且在判決前的2016年11月下旬，該案二審全部卷宗竟丟失。這個案子最早在2018年12月下旬被媒體報導，引發軒然大波。

崔永元在去年12月29日微博爆料稱，案卷就是在最高法院法官辦公室被盜走。當時，承辦此案的王林清發現該案的二審正副卷宗全部不見，立即向民一庭庭長程新文報告，程新文隨後逐級報告至最高人民法院院長周強。王林清並拍自述影片，表示「保護自己，免遭不測」。眼見事件越滾越大，中共中央政法委員會於是介入調查。

新華社報導，由中央政法委牽頭，中央紀委國家監委、最高人民檢察院、公安部參加的聯合調查組查明，所謂「卷宗丟失」是王林清本人故意所為。據指，王林清拒絕加班起草「陝北千億礦權案」二審法律文書，因而被告知如不願意加班就讓別人承辦。王林清認為在案件收尾期將其調整出合議庭，對此十分不滿，加上前期積怨，於是產生藏匿案卷材料、給單位製造麻煩的想法。

據王林清向聯合調查組陳述，其竊取卷宗的目的是想給單位製造麻煩，使新合議庭承辦人不能順利進行後續工作，最終迫使單位讓其繼續擔任承辦人。

聯合調查組認為，「卷宗丟失」等問題暴露出最高法院內部案卷管理不規範的問題，在工作人員報告「卷宗丟失」 後，相關責任人沒有按規定及時上報，也未及時啟動調查問責程序，保密規定也有落實不到位的問題，給一些人提供了可乘之機。

聯合調查組已將王林清涉嫌非法獲取、故意洩露國家秘密犯罪線索，移交公安機關立案偵查。

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