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等我紅了就…中國玩命直播的「生命代價」

2019-02-23 17:31世界日報 記者許依晨／報導

來源：YouTube

為了博取網友「關注」和「禮物」，中國直播平台亂象層出不窮。一名29歲的四川年輕人日前為拍刺激視頻跳河，不幸身亡。有人曾形容，這些都是沒錢、沒地位、甚至沒長相的底層小人物，想要獲得認可，唯一能出賣的就是身體，在直播平台上秀著各自的活法。

29歲拚「收視」 表演跳河一去不回

錢江晚報報導，2月9日，在「快手」上僅擁有386個粉絲的博主郝中友，為了給「老鐵們」拍一個特別點的段子，穿著「乞丐」服，跳入紹興迎駕橋下的三江大河。

不幸地，郝中友在「快手」視頻中意外拍下自己死亡的一刻，河水同時也埋葬他的「網紅」夢。他曾告訴幫他拍攝視頻的同鄉網友黃千方：「等我火了，以後就可以不用上班了，靠直播賺錢。」

近年來中國網路直播行業興起，一旦成名變網紅，便可賺取可觀收入，吸引許多中國年輕人投身「直播主」行業。不少直播主為了追求網友目光和賺取「禮物」，上演許多跳河之外的奇葩表演，甚至傷害自己的身體。

衝關注搶錢，瘋狂直播主這樣一路「玩」到掛。 世界日報林鴻祥
衝關注搶錢，瘋狂直播主這樣一路「玩」到掛。 世界日報林鴻祥
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連三個月灌酒+喝油 29歲的他倒地不起

據媒體披露，大連29歲的男子「大飛」，連續三個月在「聊聊」直播平台上進行自虐式表演，直播喝烈酒、喝食用油，最後連命都喝沒了。死亡當天，大飛還在直播喝酒，直播時狀況還算正常，但卻在稍晚從超市購物後，叫車回家，就情況不妙，送醫後搶救無效，今年元旦跨年的凌晨他被推進殯儀館。

大飛猝死前的三個月天天不休息，每天都是喝酒、喝飲料、喝油、喝啤酒，這樣的表演一天約可賺5、600元（人民幣，下同）。從他先前的直播片段中可以看到，大飛每次飲酒直播都是喝到吐，最後不省人事才停止，甚至攤在椅子上雙手一直抽搐。更可怕的是，觀看網友的回覆。有些人鼓譟要他繼續喝，還有網友留言「大飛把吐出來的澆在頭上再加300元」、「聊聊終於要出人命」。

20歲遊戲直播主 日夜顛倒猝死

這個「聊聊」直播平台註冊地在武漢，平台上存在各種酗酒、賭博等不良直播。武漢市相關部門官員稱，「聊聊」已被列入黑名單，將對該平台做進一步調查。

「紅網」上的一篇評論直言，直播只是娛樂消遣，但是有些底線是不容觸碰的，本著尊重死者的態度，可以不去指責主播對自己的不負責任，但直播平台和房主沒有叫停直播，觀眾也在利誘助推直播進行，導致了主播的猝死，這份責任誰都難辭其咎。

中國直播主在直播當天猝死的還有一名年僅20歲的遊戲直播主，2017年，「王者榮耀」直播主「孤王」突然猝死，他猝死前的幾個月，日夜顛倒進行直播，離世當天做了最後一次直播，網友懷疑他因過勞猝死，紛紛表示「千萬別熬夜」、「合理時間打遊戲注意休息」。

大街上咆哮直播只為唬人衝關注

除此之外，近日也有一段影片在網上引起熱議，這段影片拍攝一名男子正在西安街頭做直播，不過他的直播方式卻是對著鏡頭「咆哮」，遭到了許多人吐槽。

影片中的男子，一手拿著自拍棒架著手機開始直播，一邊竭盡全力對著鏡頭大聲喊叫「兄弟姐妹們、叔叔阿姨們、年長的乾爹爺爺們、點關注開始了」，這種咆哮式的直播很快吸引許多人在旁邊圍觀。

一名西安市民問，怎麼會想用這種方式來直播？這名男子坦言「我沒文化！我小學二年級畢業，我連字都不認識，字是它認識我，我不認識它，咋弄呢？」話才說完，這名男子又開始在直播中為自己拉票，大聲呼喊，讓大家幫忙關注他並送他小禮物。

對此，有外地遊客表示，在公共場所大喊大叫，感覺不太合適，影響市容市貌，不知道的話，還以為他在發瘋。也有人批評「譁眾取寵」，對周圍的人也是種影響。

對此，西部網引述陝西省社科院社會熱點專家王曉勇博士表示，根據「網路安全法」規定，網路上的行為要遵守公共秩序，尊重社會公德，「要有文明意識，要自覺提高自己的品味，你畢竟是一種文明的傳播，而不是散布一種低俗的東西」，短期內大家覺得可能很有意思，但長期搞下去，大家還是覺得無聊，民眾會有一雙鑒別高雅和低俗的慧眼。

來源：YouTube

網紅主播
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