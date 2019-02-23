12歲成都娃0.89秒還原魔方 打破紀錄

2019-02-23 16:51 世界日報 中國新聞組╱北京23日電



來源：YouTube

12歲成都娃「挑戰不可能」，0.89秒還原魔方打破中國紀錄。 世界日報黃瓊慧 分享 facebook 不到1秒鐘的時間，你能做什麼？眨眼睛？心臟跳動一次？但成都有個12歲的小男孩李佳洲，能準確地還原一個二階魔方，官方成績用時0.89秒，這個成績，在2018年7月的WCA合肥夏季魔方賽二階魔方複賽現場打破0.93秒的中國紀錄，成為新的紀錄保持者。

成都商報報導，魔方是一項手部極限運動，分為二階、三階、四階等多種，玩法主要分為速擰和盲擰，速擰就是用最短的時間來復原一個被打亂的魔方，需要進行大量的手法練習和公式記憶，是魔方運動中最具有競技性的項目。

據報導，李佳洲9歲開始自學魔方，現在是成都西川實驗學校初一學生。他在大年三十播出的央視《挑戰不可能》節目中，挑戰自己的偶像、前中國魔方速擰紀錄保持者王鷹豪，在20多分鐘還原100個魔方。

在節目中，李佳洲和王鷹豪不僅需要還原100枚打亂魔方，還需要在其中找出此前被標記、記憶的三個目標魔方，並標出順序，正確完成並用時最短的人，即為挑戰成功。雖然以1分鐘的差距落後挑戰失敗，但12歲的小將李佳洲的不俗表現也被許多人認識。

李佳洲9歲多自己在網上找教程，只用一周的時間，李佳洲就學會如何還原6面魔方。

「其實我練習的時間也不多。」李佳洲說，特別是前期速度提高很快，到15秒時就卡在了瓶頸上，怎麼都突破不了。但李佳洲耐著性子平靜下來，繼續練習。「大概不到一個月，速度就上去了。「地鐵、公交、家裡，學習以外一有時間，李佳洲就會開始練習魔方，他笑稱自己有「強迫症」，見不得魔方沒有被還原。