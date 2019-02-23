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男童作業沒寫完 父拿菜刀「教育」他

2019-02-23 16:54世界日報 中國新聞組／北京23日電

湖南一名8歲男童因為寒假作業沒寫完，父親一怒之下拿出菜刀「教育」，結果導致男童小腿被砍傷。送醫後發現，孩子頭部、背部、臀部等全身多處軟組織挫傷，身體、耳廓到處有青紫傷痕，測可能是受到過相關的責罰導致。律師認為，如果確實是因父親的責罰導致，可能已涉嫌虐待罪。

北京青年報報導，湖南郴州某醫院的一名醫護人員表示，一名腿部受傷的兒童說是因為寒假作業沒做完，爸爸將他弄傷的，「孩子腿部肌肉裂開一個大口子，至少需要半個月的恢復，然後需要一段時間的拄枴養傷。」

「寒假作業沒有完成，剛到家他（指父親）就打我。」正在醫院接受治療的曉強說，21日因為沒寫完寒假作業，晚上回家後父親就讓他罰跪。這時奶奶過來勸阻，父親憤怒之下拿出了菜刀，在與奶奶爭奪和拉扯中，不僅畫傷了奶奶的手，也砍傷了曉強。

曉強說，受傷後，父親並沒發現，他跪在地上一直血流不止，最後實在受不了才向父親求饒，家人這才送他去醫院。

曉強的繼母張梅表示，家裡對孩子的管教一直很頭疼，「讓他到屋裡寫作業，前腳剛進去，一轉眼就跑出來了。」張梅說，曉強寫作業確實不讓人省心，在家一刻也坐不住，「曉強原先在奶奶家或者姥姥家生活，老人對他很是溺愛。」

北京冠領律師事務所任戰敏律師認為，教育孩子要適度，如果超過一定的限度，可能構成虐待罪和故意傷害罪。本事件中，孩子頭部、背部、臀部等全身多處軟組織挫傷，左脛腓骨開放性骨折，左下肢肌肉、肌腱神經斷裂，孩子的身體、耳廓到處有青紫傷痕，父親可能已涉嫌虐待罪。

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