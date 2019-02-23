美媒：機器人抄作業 天才？作弊？

2019-02-23 16:57 世界日報 中國新聞組／北京23日電



抄作業機器人賣斷貨，中國學生的新幫手，還是偷懶利器。 世界日報葉玉鏡 分享 facebook 春節結束後就開學了，不少中國學生日前陷入「趕作業」窘況。一名初三女學生拿壓歲錢買了寫字機器人代勞，在網上炸了鍋。「抄作業神器」見諸媒體後，不僅出現賣斷貨的現象，也在社媒掀起新科技與舊教育的爭論，究竟這是學生的新幫手還是偷懶利器？美媒也表關注，稱找機器人抄作業的學生，「是天才?還是作弊?」

BBC中文網引述錢江晚報報導，哈爾濱一位張女士發現正在讀初三的女兒用800人民幣(119美元)的壓歲錢買了一台寫字機器人。這台機器可以模仿孩子的筆跡抄課文和生字，還能畫手抄報。澎湃新聞指出，這款寫字機器人其實早已上市多年，但知道的人不多，近來受到媒體報導突然暴紅，甚至賣到斷貨。

1990年代以前，中國很多省份沒有多樣化的教學輔導材料，教師多以抄寫課本和試題卷子為學生布置作業。許多人不明白，隨著時代進步、資源提升，為何仍有學校以應試化的抄寫方式來訓練學生。

投機？多數網友表示同情

在社交媒體上，評論者大多對學生表示同情。一位網友在微博上留言稱，「老師想把學生訓練成機器人，拿機器人應付這種老師不是挺好的。節約下來的時間多培養培養思維方式，提高創造力不是挺好的。」但是，也有人認為學生的行為是投機取巧。

長期以來，中國填鴉式的教育，讓學生試圖用各種各樣的方式逃離刻板的功課。抄作業機器人只是利用新科技開發出的一種工具。

中國學生用機器人寫作業的「事跡」傳開後，也引起美媒關注。參考消息網報導，紐約時報的文章就半調侃地評價道，這是勇敢的中國學生PK繁瑣的家庭作業時吹起的「勝利號角」。報導同時提到中國網友「機器人寫作業」的不同觀點。有人認為，抄寫課文這樣的重複機械性活動也讓許多成年人也感覺像「無用功」。

福斯新聞網也以「她究竟是一個作弊者，還是一個天才？」作為新聞報導開篇。

雖然讓機器人幫寫作業的行為並不值得提倡，但「寫字機器人」熱銷背後，的確折射出的是「中國學生課業壓力大」的社會焦慮。

華爾街日報引用杜克大學專家哈里斯庫珀的研究指出，小學生透過課堂學習的收效，要比家庭作業更高。而到了初中，每晚做60到90分鐘家庭作業的學生，的確能取得更好成績；但如果超出這個時長，並不會產生更多的效果。

累壞！日均寫作業2.82小時

然而，據研究數據表明，中國中小學生每天課外寫作業的時間是2.82小時，已超過全球平均水平的將近三倍。

「寫字機器人」的應運而生，則是提醒了這麼一個事實，布置作業是件有講究的事情，其問題絕不止於機械式、無選擇性布置抄寫作業。相比起低質量重複性的作業，更重要的是讓學生培養起良好的學習習慣和興趣。