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河北削山蓋別墅被查40多次 違法建築已連夜拆除

2019-02-23 16:00世界日報 中國新聞組／北京23日電

石家莊削山起別墅，部分已被拆除，背後人物被起底。 世界日報葉玉鏡
石家莊削山起別墅，部分已被拆除，背後人物被起底。 世界日報葉玉鏡
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河北省石家莊市鹿泉區「西美金山湖」涉嫌違規「削山造地」1800畝建別墅，項目容積率只有0.6，堪比陝西秦嶺別墅。引發社會關注後，石家莊聯合調查組已進駐調查。目前，19畝沒有取得合法土地上的24宗違法建築已連夜拆除。

新京報報導，「西美金山湖」此前被查40餘次仍未能拆除的違法建築動工，開發商是石家莊市麗豪房地產開發有限公司，王振傑為出資95%的大股東。據天眼查信息，王振傑名下公司多達21家：4家公司擔任法人代表、16家公司入股、17家公司擔任高管。

王振傑擔任法人代表的公司中，就有西美集團旗下的石家莊市西美房地產開發有限公司。此外還有一家註冊資本超3000萬的石家莊開發區開元物資貿易有限公司。

在網路上，王振傑幾乎「隱身」。最近一則關於王振傑的信息發布於2016年，當時王振傑以西美集團董事長名義出席西美花盛項目啟幕儀式。西美集團成立於1995年，註冊資金2000萬，總資產達55億元，業務涵蓋地產、酒店、金融、文化、商批、餐飲等多個行業。

2000年3月，石家莊市西美房地產開發公司成立，王振傑進軍房地產，投資比率達98.33%，並擔任法人代表。自成立以來，先後成功開發了西美大廈一期、西美大廈二期、日豪水都、西美美世界等石家莊市標誌性商業建築。

光明網報導，沒有開工許可證卻能開工建設，沒有預售許可證卻能公然銷售，「西美金山湖」存在諸多違規之處。但麗豪地產負責人表示，西美金山湖小鎮是西美集團開發的，「雖然我們沒有預售證，但銷售是沒有任何問題的」。他指出，目前土地證、規畫證都辦理了，下一步再辦建設許可證就可以了。

房地產金山建築
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