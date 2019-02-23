電騙勸投通告奏效 海南312人集體自首擠爆警局

2019-02-23 16:58 世界日報 中國新聞組／北京23日電



海南東方市300多人集中自首，還沒到的在路上。 世界日報葉玉鏡 分享 facebook 海南省東方市多個派出所，最近出現300多人集體自首的罕見情況。這些人所涉電信網路詐騙案近年來一直讓當地公安局臉上無光，最後使出公布照片和姓名的網路公告方式，迫使涉案人就範。

綜合央視等媒體報導，此大規模集體自首，源於東方市公安局18日發出一項通告，其中督促314名電信網路詐騙案嫌犯投案：「在逃人員務必要在19日下午6時前，向公安機關自首。」

通告說，如實供述犯罪事實並積極退贓退款的嫌犯，公安機關將給予從輕處罰、或依法變更強制措施為取保候審。

這份被稱為海南省東方市警方史上人數最多的勸投通告，在東方市電視台、路邊廣告牌、重點場所的大螢幕和網路等眾多平台滾動發出後，警方公布的投案電話響了一夜。

據報導，不到24小時，就有312人自首，還沒自首的則在前往自首的路上。

東方市多年來出現利用遊戲幣充值的詐騙手段，並形成黑色產業鏈條。2017年，當地因此被國務院列入全國十個電信網路詐騙的重點地區之一。

報導說，東方市2018年至今已進行了四輪「摘帽」專案行動。第一輪成果不彰，只抓了11名嫌犯，東方市公安局因此開始以「網路通告」方式，在公安局微信公眾號公布嫌犯照片和名字，敦促嫌犯自首，並給出自首的有利條件。

除了網路，電視、鬧區和市區的大螢幕也會同步播放。這種透過公開發布自首通告的作法，已成為當地抓捕電信網路詐騙嫌犯的重要手段。