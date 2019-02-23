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「股神」安徽副省長涉內幕交易判罰16.2億台幣 破18大來紀錄

2019-02-23 17:01世界日報 中國新聞組／北京23日電

安徽原副省長、「股神」周春雨被判二十年，並處罰金三億六千一百萬。 世界日報葉玉鏡
安徽原副省長、「股神」周春雨被判二十年，並處罰金三億六千一百萬。 世界日報葉玉鏡
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有「股神」之稱的安徽省原副省長周春雨，昨天被山東省濟南市中級人民法院一審判處有期徒刑20年，併處罰金3億6100萬元（人民幣，下同，約5377萬美元），這個數字創造了18大以來的紀錄。

央視新聞報導，周春雨受賄、隱瞞境外存款、濫用職權、內幕交易案，對被告人周春雨以受賄罪判處有期徒刑10年，處罰金100萬元；以隱瞞境外存款罪判處有期徒刑1年；以濫用職權罪判處有期徒刑5年；以內幕交易罪判處有期徒刑7年，處罰金3億6000萬元；決定執行有期徒刑20年，併處罰金3億6100萬元。對周春雨受賄、內幕交易犯罪所得財物及其孳息予以追繳，上繳國庫。周春雨當庭表示服從判決，不上訴。

報導指出，經審理查明，1996年至2017年春節前，被告人周春雨利用擔任中共安徽省委辦公廳秘書、安徽省財政廳副廳長、安徽省馬鞍山市副市長、市長、安徽省蚌埠市市長、中共蚌埠市委書記等職務上的便利，為有關單位在企業收購、項目推進等事項上提供幫助，直接或通過特定關係人非法收受相關單位負責人給予的財物，折合共計1365萬餘元；周春雨在擔任中共蚌埠市委書記期間，違反國家規定，對陸續存放於境外銀行的美元412萬餘元隱瞞不報；其在擔任蚌埠市市長期間，徇私舞弊，違反規定，向有關公司返還土地出讓金6.65億餘元；周春雨還利用擔任馬鞍山市市長、中共蚌埠市委書記的職務便利，在獲悉多家上市公司的相關內幕信息後，在內幕信息敏感期內買入相關上市公司的股票，累計成交金額2.71億餘元，非法獲利3.59億餘元。

濟南市中級人民法院認為，鑑於周春雨到案後，如實供述自己罪行，主動交代辦案機關尚不掌握的受賄及濫用職權事實，其受賄及濫用職權犯罪構成自首；認罪悔罪，積極退贓，贓款贓物已全部追繳，具有法定、酌定從輕處罰情節，依法可對其從輕處罰。法庭遂作出上述判決。

中共上市公司北京
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