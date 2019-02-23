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原審「錯誤引導」陪審團 港男搶銀行撤罪免吃10年牢飯！

2019-02-23 16:59世界日報 香港新聞組╱香港23日電

2015年沙田好運中心交通銀行遭劫，嫌犯劉偉強被判囚10年，劉男早前提出上訴，上訴庭昨指原審法官錯誤引導陪審團，將「因所處環境而被迫」犯案，當成是因「受到威脅」而犯案，裁定撤銷定罪及判刑，劉男無罪釋放。

文匯報報導，49歲的劉偉強是建築廢料回收公司老闆，有勒索、自稱三合會成員、與16歲以下少女發生性行為，及洗黑錢等案底。2015年6月18日，劉男手持兩罐天拿水闖入銀行，向職員大叫「打劫」。

其間，他手持一罐天拿水及一個打火機，要求職員報警，並自稱欠下黑社會很多錢，對方要他打劫，否則會傷害他的妻兒。他與警方對峙逾1小時，在聯絡到妻子、證實妻兒安全後，隨即向警方投降，又跪地向銀行職員道歉。

據報導，2017年原審時，劉男自辯稱原本借貸60萬港元（下同，約7.6萬美元），但連本帶利要還600萬元，債主更威脅他不還錢就要把他的兒子丟下樓。陪審團最終裁定他企圖搶劫罪成，判囚10年。他不滿定罪及判刑，提出上訴，聲稱是被迫去搶劫。

上訴庭法官彭偉昌昨在判詞中指出，原審法官李瀚良引導陪審團時，要求考慮上訴人「有沒有機會擺脫這個威脅？如果他有機會，可以去報警、可以去湊錢、也可以陪在老婆孩子身邊」。

但根據司法機構《樣本指引》相關案例，「受到威脅」及「因所處環境而被迫」犯案，兩者有分別。彭偉昌表示，如屬「受到威脅」犯案，才須發出被告是否有機會擺脫威脅的指引，而劉男明顯屬後者，但李法官作出屬「受到威脅」的指引，實屬不恰當，且會誤導陪審團，故撤銷劉男的定罪及判刑，無罪釋放。

香港搶劫建築
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