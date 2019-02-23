昔日「雪櫃街」啟德道將重建 電器師傅：時代不同要拆也沒辦法

2019-02-23 14:49 香港01 記者李慧妍／報導



香港01記者 李慧妍／攝影 分享 facebook

踏入九龍城啟德道、沙浦道一帶，五金行、二手電器舖、車行成行成市，不少工人忙於從貨車上落貨，手推車的「轆轆」聲此起彼伏。然而，十年後，這番街景或不復再見。市建局昨（22日）公布啟德道/沙浦道重建項目，預計約40個地舖商戶受影響，而重建後約有8,000平方米為商業/零售樓面。

扎根當區多年的二手電器維修師傅，對昔日被譽為「雪櫃街」的啟德街逐漸變得冷清，感到無奈，眼見同行紛紛結業離場，他感慨道：「政府要拆都沒有辦法，之後又沒有可能原址搬回，不會再做了，退休了。」

明哥指重建後店舖租金必定上升，難以負擔，故將結業退休。香港01記者 李慧妍／攝影 分享 facebook

穿梭九龍城新舊屋邨，高低不一的舊樓，外墻上清晰可見的灰沉痕跡，靜靜記錄著社會的變遷。聯發雪櫃公司的股東明哥，也見證過當區的興衰，「以前啟德街被稱為雪櫃街，有7、8間店舖做到成行成市，雖然有競爭但互相接貨，但7、8年前陸續結業，現在只剩下2、3間了。」

門市的雪櫃多賣給餐廳，亦有上門維修服務，他回憶道：「天氣熱時最多工作，接也接不及，維修師傅最多每日完成1、2單工作，再多單也只能放棄。」入行廿載，明哥直言夕陽行業，如今甚少年輕人入行，目前店舖僅有兩名夥計，「生意慘淡，四處都有東西買，又便宜，好少人來了。」

市建局公布啟德道/沙浦道重建項目，預料約40個地舖商戶受影響。香港01記者 李慧妍／攝影 分享 facebook

他於3年前將地舖搬至啟德道56號，面積近1,000平方呎，去年7月續約時被加租至3萬元。他直言重建後，當區租金必定上升，難以負擔，「我都差不多60歲，現在時代不同以前，之後不再做啦。」

同一街道的東源五金行地舖，租戶黃先生就指現址經營已30年，地舖與閣樓共1,200平方呎。他說，不少熟客會駕車來，生意佔約8成，相信重建後即使搬回當區，熟客也會減少。他續指，屆時難以再租大間店舖，「要到新界才有這類舖。」