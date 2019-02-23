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香港12歲童街頭吃牛丸噎住 窒息昏迷送醫搶救

2019-02-23 14:34香港01 記者鄧海興、賴南秋／報導

香港01記者 賴南秋／攝影
香港01記者 賴南秋／攝影
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周五（22日）傍晚約5時10分，一名姓周（12歲）男童，據報於黃大仙竹園南邨榮園樓對開進食牛丸期間，意外鯁喉，未幾即窒息暈倒，毫無反應，大廈姓戚（57歲）女保安員見狀慌忙報警。救護員趕抵立即將男童送往明愛醫院搶救，當時他仍陷於昏迷。男童期後轉送至瑪嘉烈醫院兒童及青少年深切治療部留醫，情況危殆。警方調查後將案件列作「有人暈倒」處理，現正調查事件。

情況危殆 親友老師為男童祈禱

今日中午探病時間，男童學校老師帶同食物到病房探望男童及其家人。眾人在病房外為他祈禱，其後父親更一度落淚，需要旁人安慰。據悉，男童父親形容事主現時情況「不樂觀」，向家人透露希望兒子能有「超強意志」對抗死神。男童腎臟及腦部均需重點接受治療，其中由於他未能排尿，所以需要24小時洗腎，期望男童經洗腎排走體內毒素後身體可慢慢復原。當男童情況稍轉穩定後，或需接受腦掃描，以了解其腦部受損情況。

去年小三女生食墨魚丸 鯁喉昏迷26日後死亡

去年一月，元朗欖口村路佛教陳榮根紀念學校，一名小三女學生進食墨魚丸時，鯁喉暈倒送院搶救。女生搶救26日證實不治。

遇上鯁喉 立即急救助咳出異物

急症室專科醫生馮顯達表示，若有人呼吸道被異物阻塞、即「鯁親」情況，而感到呼吸困難以說話或因氣道阻塞而發出異聲，需即時處理傷者情況。青少年或以上的人遇「鯁親」，可以用雙手從後方按壓其腹部，一隻手壓拳頭、另一隻手張開緊握掌頭，不停向後向下大力壓迫傷者胸骨位置（即胃部），令橫隔膜向上提升，肺內空氣將異物推出體外；小孩或體積較小的青少年不幸鯁喉，則可以用手大力拍其背部中間位置，協助他把異秒咳出。不過，若傷者情況嚴重無法自行呼吸，則需要一邊接受人工呼吸、一邊按壓腹部。

圓形食物易鯁親 宜剪細小孩進食

鯁喉可引致無法呼吸，有機會缺氧窒息使腦部細胞死亡，若長時間缺氧會昏迷，腦細胞受損嚴重的話，或會變成植物人，甚至因腦腫而死亡。馮醫生提醒家長，小朋友專注力較低，用餐時容易分心致鯁喉，家長可以減少食物體積，將食物切細粒。一般而言，所有圓形形狀的食物都容易導致鯁喉情況，如魚蛋、牛丸和墨丸等丸類；具黏性的食物如湯圓、糯米糍，小孩未有仔細咀嚼便吞下；體積較大的糖果，小孩邊進食邊說話便有機會吞下。

文章授權轉載自香港01》

香港洗腎植物人
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