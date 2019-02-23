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2街重激活 舊九龍城大翻新

2019-02-23 14:29世界日報 香港23日電

新重建項目「九龍城啟德道/沙浦道發展計畫」昨日啟動，涉及多幢40、50年舊樓、約450個業權，市區重建局指，重建後樓宇高29層，提供約810個中、小型住宅單位，並會興建地下廣場，連接至啟德新發展區的購物街，並將啟德新發展區活力延伸至九龍城舊區。

文匯報報導，市建局總監區俊豪表示，重建項目位於德道、沙浦道共50個街號，地盤總面積約6100平方米，估計重建範圍內居住了約670戶家庭及約40間地面商舖。該局強調，是次為舊區重建而非樓宇重建，會配套社區、交通建設，為整個地區帶來更大的規畫裨益。

區俊豪說，項目獲批後，市建局將與相關政府部門商討該一體化步行空間的活化建議。同時，考慮到地區的小街小舖氛圍，項目將盡量利用臨街部分提供街舖，提升街道活力，並邀請範圍內具特色店舖重返執業。項目亦會一併美化及綠化項目範圍內的行人路，視乎細部設計，整體綠化覆蓋率將不少於30%。

據報導，市建局昨日向城規會提交KC-015發展計畫的草圖，市建局收購及遷置總經理譚建強指出，若項目最終獲得行政長官會同行政會議批准，市建局會展開收購和補償/安置符合資格的租客，收購計畫預計於18個至24個月後開始進行，收購價格將以當時區內7年樓齡單位平均呎價計算。

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