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甩「臭」名 港砸5億翻新200公廁

2019-02-23 14:30世界日報 香港23日電

港預算案「急市民所急」 5億公廁革命提升大都會形象
港預算案「急市民所急」 5億公廁革命提升大都會形象
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香港公廁衛生欠佳、設施陳舊一直為人詬病，財政司長陳茂波下周發表的財政預算案決定提出「廁所革命」，擬投放逾5億港元，分階段翻新逾200個公廁。有立法會議員指出，公廁問題主要是通風欠佳、排水差、坐廁骯髒，政府確實應改善，避免「臭」名遠播。

綜合媒體報導，公廁問題一直困擾港人及遊客，財政司擬推行類似內地的「廁所革命」，特別在人流較多的旺區及旅遊景點，大力改善公廁衛生設施。目前港有大約800個公廁，當局揀選了200個分階段翻新，其中23個使用率高的公廁，將會優先處理。

報導指出，食衛局會搶先翻新4個公廁，美化外牆和優化廁所設備，它們分別為淺水灣公廁、山頂凌霄閣公廁、灣仔修頓中心公廁以及赤柱市政大廈公廁。至於其餘19個公廁，則會進行小型優化工程及更換老化設施，如天花板重修、更換防滑地磚等。另外，食衛局還將增設「徹底潔淨工作小隊」，加強巡查設施清潔、臭味等。

港預算案「急市民所急」 5億公廁革命提升大都會形象
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多名食環署前線清潔工人的表示，花園街公廁及屯門轉車站公廁，同被列作「污糟公廁」黑點，「花園街公廁條街喉(街上公用的水龍頭)好窄，沖水都沖不走。至於轉車站邊公廁更加嚇死人，廁所入水口、出水口都好窄，經常淤塞，甚至倒灌」。

據報導，「香港廁所協會」去年底針對全港公廁調查發現，敬陪末座的是深水鴨寮街公廁，坐廁污糟、地板潮濕，有八個尿兜損壞。油麻地街市公廁及荃灣楊屋道街市公廁，分別排尾二及尾三，問題包括公廁徒有硬件設備，卻無補充洗手液及廁紙等。

曾就公廁衛生問題多次發聲的旅遊界立法會議員姚思榮指出，以尖沙咀碼頭公廁為例，無抽風系統，臭味難散，衛生情況惡劣，現時政府作出回應，認為是踏出了可貴的一步。

港預算案「急市民所急」 5億公廁革命提升大都會形象
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食環署職工權益工會副主席李美笑提到，現時承辦商多以最低工資水平，即月薪9000港元聘請員工，由於清潔公廁屬厭惡性工作，難吸引新人入行，以致服務水難升，故此需要調升員工薪酬。

廁所香港立法會
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