陸男遭火柱噴飛當場死亡 氫化爐閃爆畫面曝光

2019-02-23 12:20 聯合新聞網 綜合報導



大陸江蘇發生一起氫化爐閃爆事件。圖／取自 《詩華日報》 分享 facebook

中國大陸江蘇發生一起氫化爐閃爆事件。一間醫藥化工公司的氫化爐，在灑催化劑的作業過程中，突然發生爐內閃爆，在爐邊工作的王姓人員遭爆炸衝擊波噴飛，整個人被火柱衝上屋頂，醫護人員到場時王男已確認死亡。事故報告指出，因王男在氫化爐人孔打開的狀態下，打開真空泵，導致空氣與爐內氣體形成爆炸性混合氣體，再遇上催化劑後便引發閃爆。

根據《詩華日報》報導，大陸江蘇泰興市揚子醫藥化工有限公司在去年5月2日全廠停產檢修。1號氫化爐在5月3日0點53分反應結束，經過靜置和壓料作業，並進行了兩次乙醇洗滌作業。5時44分進自來水並開啟攪拌，一直到事故發生。5月3日下午，加氫車間副主任王男進行1號氫化爐撤催化劑作業，將氫化爐人孔打開。

根據陸媒影片可見，王男打開爐上真空閥，使大量空氣進入1號氫化爐，與爐內乙醇蒸汽形成爆炸性混合氣體，王男接著走到該爐人孔口邊，用水沖洗1號氫化爐攪拌槳葉及釜壁上的殘餘催化劑。

沖洗過程中，意外發生，1號氫化爐發生閃爆，只見一火柱由爐內衝出，王男被爆炸衝擊波撞飛，整個人從原地消失，其他人員立刻打電話向醫護人員求助，然而等醫護人員到場時，王男確認死亡。

事故報告內容顯示，王男並未按照作業程序，在氫化爐人孔打開的狀態下，應充進氮氣保護，但他並未做到，反而打開真空泵，至使大量空氣吸入反應爐內，形成爆炸性混合氣體，同時催化劑雷尼鎳遇上空氣後自燃，才會引發閃爆，造成悲劇。