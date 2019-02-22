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香江風情／抑鬱香港人 更多更年輕

2019-02-22 23:19聯合報 香港特派員李春

香港生活緊張、工作壓力大，很多人想不開，患上抑鬱毛病。 （中通社）
香港生活緊張、工作壓力大，很多人想不開，患上抑鬱毛病。 （中通社）
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香港近年冒起的媒體「香港01」突然宣布裁員，裁員人數約七十多人。這間公司向全體員工發信稱，要轉型製作模式、整合內容頻道及後勤部門，因此遣散員工約百分之九，將根據勞工法例適當補償，公司未來將專注發展互聯網媒體與生活平台。

有被裁員工說，上月就傳出裁員消息，同事士氣一直低落，又有員工說傳裁員還要繼續，最終達到三成，還有人說不止是「香港01」，年年春節後是裁員跳槽的高峰期，大家情緒還會更低落，抑鬱的香港人進一步增多。

抑鬱的香港人確實在增多，就在前天一項專業調查分析顯示，香港人抑鬱指數較往年的數字再創新高，在抑鬱困擾總分為廿七分中平均獲五點五分，是過去四次同類調查中最高。

誰都知道香港生活緊張、工作壓力大，人走路都會快幾步，很多人想不開，患上抑鬱毛病。香港心理衛生會以問卷來作分析，發現香港屬「臨床組別」，即估計有抑鬱症及需要接受治療人數比例，由二○一六年的百分之五點五增至百分之六點七，其中屬「應關注」的組別人數比例，亦由二○一六年的百分之九點一增至百分之十一點四。

這些調查未能分析出香港人因何抑鬱，以及近年增多的原因，只粗略地說六成五抑鬱的香港人，說是因健康和家庭。但發現香港人的抑鬱程度有加劇，其中有約一成四受訪者在兩星期內有「幾天」、「一星期或以上」或「幾乎每天」曾有自殺念頭。

可以肯定，像「香港01」裁員這類事件，會增加香港抑鬱者的數量，但全世界最高薪厚祿的香港政府，千辛萬苦擠進去的AO即政務官們，最近卻開始跳船成潮。明報專欄說，近月有部分屬首長級第二級（D2）或高級政務主任離開政府，包括擔任律政司長鄭若驊政務助理大半年的陳可恩都選擇離開政府。政府中人認為，AO工作壓力大，現在寧願到外面機構工作。

香港人的抑鬱暫時無解，而且有愈年輕愈抑鬱的走向。對香港人有一番研究的社會學家呂大樂說，正討論的粵港澳大灣區發展，對居民生活更幸福的考慮，實不應放到次要位置上。

香港高薪春節
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